"Θα Χυθεί Αίμα": Οι Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζουν το αριστούργημα του Πολ Τόμας Άντερσον

Συνεχίζοντας τον κύκλο προβολών με τίτλο «Late Night Specials», που σημειώνει απανωτά sold out, οι Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη το μνημειώδες έπος του Πολ Τόμας Aντερσον, παραγωγής 2007 με τη θρυλική ερμηνεία του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις.

Λίγες ώρες πριν ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον αποκτήσει όπως δείχνουν τα προγνωστικά, το Όσκαρ που από καιρό δικαιούται, ευκαιρία να απολαύσει το σινεφίλ κοινό ξανά το κατά γενική ομολογία αριστούργημα της μέχρι τώρα καριέρας του.

Η προβολή θα γίνει αυτή την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στο CINOBO ΟΠΕΡΑ 1.

"ΘΑ ΧΥΘΕΙ ΑΙΜΑ - THERE WILL BE BLOOD"

Θεωρείται όχι άδικα μια από τις καλύτερες δημιουργίες του 21ου αιώνα όσο και όλων των εποχών, περιέχει τη γιγάντια και βραβευμένη με Όσκαρ ερμηνεία του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις (κατέκτησε εδώ το 2ο Όσκαρ της καριέρας του ενώ ακολούθησε το 3ο το 2012 για το "Λίνκολν") και αποδεικνύει περίτρανα γιατί ο σκηνοθέτης της είναι ένας από τους σημαντικότερους του σύγχρονου αμερικανικού σινεμά. Γιατί αυτό που πραγματοποιεί ο Πολ Τόμας Αντερσον με το «Θα Χυθεί Αίμα» είναι μια ανίερη ένωση του κλασικού και μεγαλόπνοου σινεμά του παρελθόντος με έναν ατίθασο μοντερνισμό ο οποίος δεν υπακούει σε τίποτε άλλο εκτός από το δικό του αδιαπραγμάτευτα προσωπικό όραμα.

Η ταινία αφηγείται την άνοδο και πτώση ενός φτωχού μεταλλωρύχου, ο οποίος μετατρέπεται σε αδίστακτο μεγιστάνα όταν ανακαλύπτει κοιτάσματα πετρελαίου, στην Καλιφόρνια των τελών του 19ου αιώνα. Εγκαθιδρύει μεθοδικά τη μισανθρωπική αυτοκρατορία του και καταλήγει, υπεράνω ηθικής, να δώσει τη δική του ψυχωτική και εντελώς αμοραλιστική εκδοχή του Αμερικανικού Ονείρου.

Η θαυμάσια φωτογραφία του Ρόμπερτ Έλσγουιτ τιμήθηκε με Όσκαρ, η στοιχειωτική μουσική ανήκει στον Τζόνι Γκρίνγουντ των Radiohead και το σενάριο του Άντερσον αποτελεί ελεύθερη διασκευή στο ογκώδες μυθιστόρημα «Oil!» του Άπτον Σίνκλερ. θα μνημονεύουμε για πάντα, ωστόσο, το «Θα Χυθεί Αίμα» για τη σαρωτικής ισχύος, δαιμονική ερμηνεία του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, ένα κρεσέντο καριέρας το οποίο του κέρδισε το δεύτερο από τα συνολικά 3 Όσκαρ του.

Το 1ο του βραβείο Όσκαρ καλύτερου α' ανδρικού ρόλου το είχε πάρει ο Βρετανός ηθοποιός Daniel Day-Lewis για την ταινία "My Left Foot -Το Αριστερό μου πόδι" (1989).

Το "There Will Be Blood" (παγκόσμιες εισπράξεις 76,2 εκατ. δολάρια), ήταν υποψήφιο στα 80α βραβεία Όσκαρ, συνολικά για 8 Όσκαρ, ανάμεσα τους & για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία και διασκευασμένο σενάριο.

Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Αντερσον.

Πρωταγωνιστούν οι: Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, Πολ Ντέινο, Κέβιν Τζ. Ο' Κόνορ, Κίραν Χιντς.

Διάρκεια: 158 λεπτά.

Ημερομηνία Προβολής: Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026.

Ώρα έναρξης: 23.00

Αίθουσα: CINOBO OPERA 1 (Ακαδημίας 57, Αθήνα).

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ