Έκθεση φωτογραφίας της ΟΙΚΙΠΑ με θέμα «Τα πουλιά της Ελλάδας»

Η ΟΙΚΙΠΑ-Οικολογική Κίνηση Πάτρας, συνεχίζοντας την παράδοση των επιτυχημένων εκθέσεων φωτογραφίας των τελευταίων ετών, προσκαλεί και φέτος τους φίλους της φωτογραφικής τέχνης να συμμετάσχουν στη νέα έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Τα πουλιά της Ελλάδας».

Στόχος της φετινής έκθεσης είναι να αναδειχθεί ο πλούσιος και μοναδικός κόσμος της ελληνικής ορνιθοπανίδας: Από τα πουλιά των βουνών και των δασών έως εκείνα των υγροτόπων, των θαλασσών και των πόλεων. Μέσα από το φωτογραφικό φακό, επιδιώκουμε να αποτυπωθεί η ομορφιά, η ποικιλία, η ελευθερία της πτήσης αλλά και η αρμονική – ή και εύθραυστη – σχέση των πουλιών με το φυσικό τους περιβάλλον.

Ας θυμηθούμε ότι τα πουλιά αποτελούν σύμβολα ζωής, ελπίδας και ελευθερίας. Πάρτε, λοιπόν, τη φωτογραφική σας μηχανή και απαθανατίστε στιγμές από τον υπέροχο κόσμο των φτερωτών κατοίκων της χώρας μας. Σε πτήση, σε στάση, στο φυσικό τους καταφύγιο ή μέσα στην καθημερινή τους επαφή με το ελληνικό τοπίο.

Η παρουσίαση των επιλεγμένων φωτογραφιών θα πραγματοποιηθεί, όπως κάθε χρόνο, στην πλατεία των Υψηλών Αλωνίων στην Πάτρα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της Πρωτομαγιάς.

Οδηγίες συμμετοχής

Στην έκθεση μπορούν να λάβουν μέρος ερασιτέχνες φωτογράφοι, αποστέλλοντας από 1 έως 5 φωτογραφίες, από τις οποίες θα επιλεγούν οι καλύτερες από ειδική επιτροπή αξιολόγησης.

Οι φωτογραφίες:

δεν πρέπει να φέρουν υδατογράφημα ή πλαίσια,

πρέπει να προέρχονται από μία και μοναδική αρχική λήψη,

αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή (.jpeg).

Το όνομα κάθε αρχείου θα πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου και αν είναι γνωστό το όνομα του πουλιού (επιστημονικό ή κοινό) και ο τόπος λήψης. Φωτογραφίες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η αποστολή των φωτογραφιών μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά, είτε με παράδοση ψηφιακού μέσου στα γραφεία της ΟΙΚΙΠΑ, μέχρι τις 29 Μαρτίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΟΙΚΙΠΑ, στο τηλέφωνο 2610-32.10.10 και στο μειλ: [email protected]

*Η έκθεση εντάσσεται στις εαρινές γενέθλιες εκδηλώσεις της ΟΙΚΙΠΑ οι οποίες θα γίνουν το τελευταίο 10ημερο του Απριλίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την ίδρυσή της, τον Απρίλιο του1986.