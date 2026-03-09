Ο Αραγτσί ειρωνεύεται την ονομασία της επιχείρησης κατά του Ιράν: Το «Επικό Λάθος» έχει φέρει διπλασιασμό τιμών στο πετρέλαιο

Το Ιράν δεν θέλει να βλάψει τους απλούς Αμερικανούς που ψήφισαν συντριπτικά υπέρ του τερματισμού της συμμετοχής σε δαπανηρούς πολέμους στο εξωτερικό, έγραψε το μεσημέρι της Δευτέρας, σε νέα του ανάρτηση στο X, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν , Αμπιρανάς Αραγτσί.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Iran does not want to harm ordinary Americans who overwhelmingly voted to end involvement in costly foreign wars. <br><br>Blame for surging gas prices, costlier mortgages, and pummeled 401(k)'s lies squarely with Israel and its dupes in Washington. <a href="https://t.co/LhKReoa8lZ">pic.twitter.com/LhKReoa8lZ</a></p>— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) <a href="https://twitter.com/araghchi/status/2031041206298313198?ref_src=twsrc%5Etfw">March 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Η ευθύνη για την αύξηση των τιμών της βενζίνης, τις ακριβότερες υποθήκες και την κατάρρευση των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων βαρύνει αποκλειστικά το Ισραήλ και τους συνεργάτες του στην Ουάσιγκτον» πρόσθεσε ο Ιρανός υπουργός.

«Επιχείρηση "Επικό Λάθος"»

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Αραγτσί ειρωνεύτηκε την ονομασία που έχουν δώσει οι Αμερικανοί στην επιχείρηση, κάνοντας λόγο για «Επικό Λάθος», που έχει φέρει αύξηση τιμών σε ενέργεια και πρώτες ύλες.

«9 ημέρες μετά την έναρξη της επιχείρησης "Επικό Λάθος", οι τιμές του πετρελαίου έχουν διπλασιαστεί, ενώ όλες οι πρώτες ύλες έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Γνωρίζουμε ότι οι ΗΠΑ συνωμοτούν εναντίον των πετρελαϊκών και πυρηνικών εγκαταστάσεών μας, με την ελπίδα να περιορίσουν τον τεράστιο πληθωριστικό σοκ. Το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο. Και εμείς, επίσης, έχουμε πολλές εκπλήξεις στο αποθεματικό μας», έγραψε.