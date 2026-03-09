Μανωλάδα: Τον απήγαγαν, τον έδειραν και του πήραν λεφτά και διαβατήριo

Θύμα απαγωγής και άγριας επίθεσης από τρεις δράστες, φέρεται πως έπεσε ένας άνδρας το απόγευμα της Παρασκευής (06/03) στην Μανωλάδα, τον οποίο μετέφεραν σε ερημική περιοχή και τον ξυλοκόπησαν πριν του αρπάξουν χρήματα και προσωπικά έγγραφα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες προσέγγισαν τον άνδρα στη Μανωλάδα και με το πρόσχημα ότι… ένας φίλος τους αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, κατάφεραν να τον πείσουν να επιβιβαστεί στο όχημά τους.

Λίγη ώρα αργότερα, όμως, ο άνδρας συνειδητοποίησε πως… είχε πέσει σε παγίδα. Οι τρεις άνδρες τον οδήγησαν σε απομονωμένη παραθαλάσσια τοποθεσία στην περιοχή του Κουνουπελακίου, όπου ο εφιάλτης του κορυφώθηκε.

Άγρια επίθεση σε ερημική τοποθεσία

Μακριά από βλέμματα και βοήθεια, οι δράστες τον ακινητοποίησαν και του επιτέθηκαν, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με το patrisnews.com ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στο έλεος των βασανιστών του, οι οποίοι αφού τον ξυλοκόπησαν, του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ καθώς και το διαβατήριo του. Αφού ολοκλήρωσαν την πράξη τους, οι δράστες τον εγκατέλειψαν στην ερημική περιοχή και εξαφανίστηκαν, αφήνοντάς τον τραυματισμένο και σοκαρισμένο. Παρά την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, ο άνδρας κατάφερε να μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα και να καταγγείλει την επίθεση, δίνοντας στους αστυνομικούς λεπτομέρειες για το περιστατικό και για τους δράστες.

Ανθρωποκυνηγητό και συλλήψεις

Η καταγγελία σήμανε άμεσα συναγερμό στις αστυνομικές αρχές της Ηλείας, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών. Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί κατάφεραν αρχικά να εντοπίσουν και να συλλάβουν δύο από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από το θύμα ως οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην απαγωγή και την επίθεση.

Οι έρευνες όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. Ηλείας εντόπισαν και συνέλαβαν και τον τρίτο κατηγορούμενο στην περιοχή του Καρδαμά Ηλείας. Στην κατοχή του βρέθηκε το διαβατήριο που είχαν αφαιρέσει από το θύμα, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Στον Εισαγγελέα οι δράστες

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας – Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας, το οποίο εξετάζει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ διερευνάται πλήρως το υπόβαθρο της επίθεσης και τα κίνητρα των δραστών.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς η αγριότητα της επίθεσης και ο τρόπος με τον οποίο οι δράστες παγίδευσαν το θύμα, δείχνουν ότι η υπόθεση θα απασχολήσει σοβαρά τις αρχές τις επόμενες ημέρες.