Μέση Ανατολή: Ιράν σε Μακρόν "Αδύνατη η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ εν καιρώ πολέμου" - Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε πύραυλο στον εναέριο χώρο της Τουρκίας

17.18

Πρόεδρος Λιβάνου: Οι ενέργειες της Χεζμπολάχ μπορεί να μετατρέψουν τη χώρα σε «δεύτερη Γάζα»

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι θέτει τη χώρα σε σοβαρό κίνδυνο, προειδοποιώντας πως οι ενέργειές της θα μπορούσαν να μετατρέψουν τον Λίβανο σε «μια δεύτερη Γάζα», κατά τη διάρκεια συνομιλίας με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ο Αούν δήλωσε - χωρίς να κατονομάσει ρητά την οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν - ότι «η εκτόξευση λίγων ρουκετών από τον Λίβανο προς το Ισραήλ ήταν μια παγίδα και σχεδόν μια ανοιχτή ενέδρα για τον Λίβανο, για το λιβανέζικο κράτος και για τον λαό του».

Η Χεζμπολάχ επανέλαβε τις επιθέσεις με ρουκέτες και drones κατά του Ισραήλ την περασμένη Δευτέρα, έπειτα από μακρά περίοδο παύσης, ως αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Αούν μίλησε με έντονη αποδοκιμασία για την αρχική αυτή επίθεση της Χεζμπολάχ με ρουκέτες, υποστηρίζοντας ότι δεν απέτρεψε το Ισραήλ από το να πλήξει τον Λίβανο, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστική πράξη εκδίκησης για τη δολοφονία του Χαμενεΐ.

«Υπάρχουν εκείνοι που ήθελαν αυτές οι ρουκέτες να λειτουργήσουν ως δόλωμα, ώστε να παρασυρθεί ο ισραηλινός στρατός να διεισδύσει στο εσωτερικό του Λιβάνου, να εισβάλει σε ορισμένες περιοχές του και ίσως ακόμη και να τις καταλάβει», δήλωσε, την ώρα που οι IDF προωθούνται βαθύτερα στο νότιο τμήμα της χώρας.

Όπως υποστήριξε ο Λιβανέζος πρόεδρος, ο στόχος μιας τέτοιας εξέλιξης θα ήταν να βρεθεί ο Λίβανος αντιμέτωπος με δύο επιλογές: «είτε να εισέλθει σε άμεση σύγκρουση με την ισραηλινή επιθετικότητα, η οποία δεν δεσμεύεται από κανέναν νομικό ή ανθρωπιστικό περιορισμό — κάτι που θα οδηγούσε στη μετατροπή του Λιβάνου σε μια δεύτερη Γάζα».

Ο Αούν τόνισε επίσης ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να επιβάλει μια νέα απαγόρευση της στρατιωτικής δραστηριότητας της Χεζμπολάχ «με σαφή και αποφασιστικό τρόπο».

Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συμβάλει στην εφαρμογή πλήρους κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, να στηρίξει τις Λιβανέζικες Ένοπλες Δυνάμεις στην προσπάθεια αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και να επαναφέρει τον Λίβανο και το Ισραήλ σε απευθείας συνομιλίες.

17:18

Δίωξη κατά Τραμπ και Νετανιάχου από την εισαγγελία της Τεχεράνης

Δίωξη κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου άσκησε σήμερα ο γενικός εισαγγελέας της Τεχεράνης για τις επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mizan.

«Ο Εισαγγελέας της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι άσκησε δίωξη εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και όλων των διοικητών, διευθυντών, αναπληρωτών και βοηθών τους, των δραστών και των συμμετεχόντων σε εγκληματικές ενέργειες που σχετίζονται με τις τελευταίες επιθέσεις στο έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο, η κατηγορία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Διεθνών Υποθέσεων της 20ης Περιφέρειας στην Τεχεράνη, ενώ εκδόθηκαν και οι απαραίτητες εντολές για την έναρξη ποινικής διαδικασίας και την έναρξη έρευνας.

17:02

Ιράν για Στενά του Ορμούζ: «Απίθανο να υπάρξει ασφάλεια εν μέσω πολέμου»

Ο αρχηγός ασφαλείας του Ιράν απάντησε στις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, για τα περί διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ τονίζοντας ότι «είναι απίθανο να επιτευχθεί ασφάλεια σε περίοδο πολέμου».

16:50

«Ταβάνι… ο ουρανός»: Οι αναλυτές προειδοποιούν για τις τιμές του πετρελαίου

Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο για την εκρηκτική άνοδο των τιμών του πετρελαίου, προειδοποιούν αναλυτές που μίλησαν στο CNBC, με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή που εντείνει τους φόβους για παρατεταμένες διακοπές στην παραγωγή και αναταράξεις στις μεταφορές.

19.49

Μακρόν: Στέλνουμε δύο φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Γαλλία θα στείλει δύο φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της ναυτικής αποστολής «Ασπίδες» της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία δημιουργίας μιας απολύτως αμυντικής αποστολής συνοδείας, η οποία πρέπει να προετοιμαστεί από κοινού με ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά κράτη», δήλωσε ο Μακρόν μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Ελληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Κύπρο.