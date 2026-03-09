Μέση Ανατολή: Ιράν σε Μακρόν "Αδύνατη η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ εν καιρώ πολέμου" - Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε πύραυλο στον εναέριο χώρο της Τουρκίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Αμυνας
17.18
Πρόεδρος Λιβάνου: Οι ενέργειες της Χεζμπολάχ μπορεί να μετατρέψουν τη χώρα σε «δεύτερη Γάζα»
Ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι θέτει τη χώρα σε σοβαρό κίνδυνο, προειδοποιώντας πως οι ενέργειές της θα μπορούσαν να μετατρέψουν τον Λίβανο σε «μια δεύτερη Γάζα», κατά τη διάρκεια συνομιλίας με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ο Αούν δήλωσε - χωρίς να κατονομάσει ρητά την οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν - ότι «η εκτόξευση λίγων ρουκετών από τον Λίβανο προς το Ισραήλ ήταν μια παγίδα και σχεδόν μια ανοιχτή ενέδρα για τον Λίβανο, για το λιβανέζικο κράτος και για τον λαό του».
Η Χεζμπολάχ επανέλαβε τις επιθέσεις με ρουκέτες και drones κατά του Ισραήλ την περασμένη Δευτέρα, έπειτα από μακρά περίοδο παύσης, ως αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στις 28 Φεβρουαρίου.
Ο Αούν μίλησε με έντονη αποδοκιμασία για την αρχική αυτή επίθεση της Χεζμπολάχ με ρουκέτες, υποστηρίζοντας ότι δεν απέτρεψε το Ισραήλ από το να πλήξει τον Λίβανο, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστική πράξη εκδίκησης για τη δολοφονία του Χαμενεΐ.
«Υπάρχουν εκείνοι που ήθελαν αυτές οι ρουκέτες να λειτουργήσουν ως δόλωμα, ώστε να παρασυρθεί ο ισραηλινός στρατός να διεισδύσει στο εσωτερικό του Λιβάνου, να εισβάλει σε ορισμένες περιοχές του και ίσως ακόμη και να τις καταλάβει», δήλωσε, την ώρα που οι IDF προωθούνται βαθύτερα στο νότιο τμήμα της χώρας.
Όπως υποστήριξε ο Λιβανέζος πρόεδρος, ο στόχος μιας τέτοιας εξέλιξης θα ήταν να βρεθεί ο Λίβανος αντιμέτωπος με δύο επιλογές: «είτε να εισέλθει σε άμεση σύγκρουση με την ισραηλινή επιθετικότητα, η οποία δεν δεσμεύεται από κανέναν νομικό ή ανθρωπιστικό περιορισμό — κάτι που θα οδηγούσε στη μετατροπή του Λιβάνου σε μια δεύτερη Γάζα».
Ο Αούν τόνισε επίσης ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να επιβάλει μια νέα απαγόρευση της στρατιωτικής δραστηριότητας της Χεζμπολάχ «με σαφή και αποφασιστικό τρόπο».
Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συμβάλει στην εφαρμογή πλήρους κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, να στηρίξει τις Λιβανέζικες Ένοπλες Δυνάμεις στην προσπάθεια αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και να επαναφέρει τον Λίβανο και το Ισραήλ σε απευθείας συνομιλίες.
17:18
Δίωξη κατά Τραμπ και Νετανιάχου από την εισαγγελία της Τεχεράνης
Δίωξη κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου άσκησε σήμερα ο γενικός εισαγγελέας της Τεχεράνης για τις επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mizan.
«Ο Εισαγγελέας της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι άσκησε δίωξη εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και όλων των διοικητών, διευθυντών, αναπληρωτών και βοηθών τους, των δραστών και των συμμετεχόντων σε εγκληματικές ενέργειες που σχετίζονται με τις τελευταίες επιθέσεις στο έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο, η κατηγορία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Διεθνών Υποθέσεων της 20ης Περιφέρειας στην Τεχεράνη, ενώ εκδόθηκαν και οι απαραίτητες εντολές για την έναρξη ποινικής διαδικασίας και την έναρξη έρευνας.
17:02
Ιράν για Στενά του Ορμούζ: «Απίθανο να υπάρξει ασφάλεια εν μέσω πολέμου»
Ο αρχηγός ασφαλείας του Ιράν απάντησε στις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, για τα περί διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ τονίζοντας ότι «είναι απίθανο να επιτευχθεί ασφάλεια σε περίοδο πολέμου».
16:50
«Ταβάνι… ο ουρανός»: Οι αναλυτές προειδοποιούν για τις τιμές του πετρελαίου
Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο για την εκρηκτική άνοδο των τιμών του πετρελαίου, προειδοποιούν αναλυτές που μίλησαν στο CNBC, με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή που εντείνει τους φόβους για παρατεταμένες διακοπές στην παραγωγή και αναταράξεις στις μεταφορές.
19.49
Μακρόν: Στέλνουμε δύο φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα
Η Γαλλία θα στείλει δύο φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της ναυτικής αποστολής «Ασπίδες» της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.
«Βρισκόμαστε στη διαδικασία δημιουργίας μιας απολύτως αμυντικής αποστολής συνοδείας, η οποία πρέπει να προετοιμαστεί από κοινού με ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά κράτη», δήλωσε ο Μακρόν μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Ελληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Κύπρο.
Στη δέκατη μέρα μπαίνει σήμερα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.
Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις.
Βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν καταστράφηκε από συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Αμυνας.
Κατά την ίδια ανακοίνωση, συντρίμμια από το πυρομαχικό έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή στην επαρχία Γκαζιαντέπ, στη νοτιοανατολική Τουρκία. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή τραυματισμοί.
Το τουρκικό υπουργείο σημειώνει ότι η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στις σχέσεις καλής γειτονίας και τη σταθερότητα της περιοχής, τονίζοντας παράλληλα ότι «όλα τα απαραίτητα μέτρα θα ληφθούν αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό απέναντι σε κάθε απειλή που στρέφεται κατά της επικράτειας και του εναέριου χώρου της χώρας».
Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται επίσης ότι η συμμόρφωση με τις προειδοποιήσεις της Αγκυρας «είναι προς το συμφέρον όλων».
F-16 και συστήματα αεράμυνας στα Κατεχόμενα
Η Τουρκία ανέπτυξε έξι μαχητικά F-16 και συστήματα αεράμυνας στα Κατεχόμενα, με στόχο, όπως ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας, την ενίσχυση της ασφάλειας της τουρκικής κοινότητας στο νησί, εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ –Ισραήλ με το Ιράν.
Ευρωπαϊκές χώρες έχουν αυξήσει τη στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο μετά από επίθεση drone που έπληξε την περασμένη εβδομάδα τη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι. Αξιωματούχοι ασφαλείας εκτιμούν ότι το drone εκτοξεύθηκε από τη λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν.
«Στο πλαίσιο των τελευταίων εξελίξεων στην περιοχή μας, έξι μαχητικά F-16 και συστήματα αεράμυνας έχουν αναπτυχθεί από σήμερα στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο σε ανακοίνωσή του. «Με βάση τις αξιολογήσεις που θα γίνουν ανάλογα με τις εξελίξεις, θα συνεχίσουν να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα εφόσον χρειαστεί».
16:34
Τραμπ σε Αυστραλία: Δώστε άσυλο στην εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν, διαφορετικά θα το κάνουν οι ΗΠΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση σχετικά με την εθνική ομάδα γυναικών ποδοσφαίρου του Ιράν, απευθύνοντας έκκληση προς την κυβέρνηση της Αυστραλίας να μην επιτρέψει την επιστροφή των αθλητριών στη χώρα τους.
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η απομάκρυνση της ομάδας από την Αυστραλία και η επιστροφή της στο Ιράν θα αποτελούσε, όπως ανέφερε, «σοβαρό ανθρωπιστικό λάθος».
Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αθλήτριες κινδυνεύουν σε περίπτωση που επιστρέψουν στο Ιράν και κάλεσε προσωπικά τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας να τους χορηγήσει άσυλο.
Στην ίδια ανάρτηση σημείωσε ότι, εφόσον η Αυστραλία δεν προχωρήσει σε αυτή την απόφαση, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να τις δεχθούν.
16:32
Πεζεσκιάν: Η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη αποτελεί έκφραση της λαϊκής βούλησης στο Ιράν
Σε δημόσια τοποθέτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σχολίασε τον διορισμό του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη θέση του ανώτατου ηγέτη της χώρας, χαρακτηρίζοντας την επιλογή «έκφραση της βούλησης του λαού» για τη διακυβέρνηση.
Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε επίσης ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ιράν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από τη «σοφή ηγεσία» του νέου ανώτατου ηγέτη. Όπως ανέφερε, η πορεία προς την επίλυση των προβλημάτων περνά και από τη δημιουργία ενός πολιτικού περιβάλλοντος που θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και πολιτών.
16:13
Δέκα πλοία στα Στενά του Ορμούζ και στη γύρω περιοχή έχουν δεχτεί επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου
Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) δήλωσε ότι έλαβε 13 αναφορές για περιστατικά που αφορούσαν πλοία που δραστηριοποιούνταν στά Στενά του Ορμούζ και στη γύρω περιοχή μεταξύ 28 Φεβρουαρίου - όταν ξεκίνησε η σύγκρουση - και 8 Μαρτίου.
Οι αναφορές περιλάμβαναν 10 επιθέσεις και τρεις περιπτώσεις ύποπτων δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την υπηρεσία.
Ρίο: Η απόφαση του Λιμενικού που άναψε φωτιές- Τι αναφέρει για το κολύμπι από Πόρτο Ρίο έως Ταμ Τουμ
Η Αχαΐα στις 13 πιο «ευάλωτες» περιοχές για κατολισθήσεις - Τι λέει ο Ευθύμιος Λέκκας
Πάτρα: Η Μέλπω που σώθηκε από τη μεγάλη φωτιά και έγινε viral, γέννησε ένα μικρό προβατάκι, τη Χαλβά
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr