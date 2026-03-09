Ο Β’ Γραμματεύς της Ιεράς Συνόδου, π. Νικόδημος παρέστη στον Γ’ Κατανυκτικό Εσπερινό στην Παντάνασσα

Ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης π. Νικόδημος Αθανασίου που διατελεί & Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, κήρυξε το Θείο λόγο
Με ιερά κατάνυξη και με την συμμετοχή πλήθους ευσεβών Χριστιανών και πολλών ιερέων, τελέστηκε το απόγευμα της Κυριακής 8/3 στον ιστορικό και μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό της Παντανάσσης στην Αλ. Υψηλάντου στην Πάτρα, ο Γ’ Κατανυκτικός Εσπερινός της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, χοροστατούντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου και συγχοροστατοῦντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.
Τόν θεῖο λόγο κήρυξε θαυμάσια, μέ θεολογικό καί πρακτικό βάθος, ο πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Νικόδημος Ἀθανασίου, Β’ Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰλίου, ο οποίος είχε έρθει στην Πάτρα.
Τόν ἐκλεκτό Ομιλητή παρουσίασε στό πυκνό ἐκκλησίασμα μέ θερμά λόγια καί εὐχαριστίες ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε καί τίς εὐχαριστίες του πρός τόν σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόραν, διά τήν ἂδειαν πού ἒδωσε στόν π. Νικόδημο, ὣστε νά εἶναι ὁ ὁμιλητής στόν ὡς εἲρηται Κατανυκτικό Ἑσπερινό.
Ὁ π. Νικόδημος αναφέρθηκε στόν μεγάλο Ἃγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ καί τήν θεολογία του, ἡ ὁποία εἶναι ἐπίκαιρη καί σήμερα. Ο π. Νικόδημος μέ τρόπο γλαφυρό, ἀνέλυσε μέ ἁπλότητα βαθεῖς θεολογικούς ὃρους καί μέσα ἀπό χωρία, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί ἂλλων Πατέρων, ἒδωσε τήν δυνατότητα πνευματικῶν προβληματισμῶν, στούς πολυπληθεῖς χριστιανούς, μάλιστα κατά τήν διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀλλά καί γενικώτερα, ὣστε νά φθάσουμε στήν κοινωνία μέ τόν σαρκί Παθόντα καί Ἀναστάντα Κύριό μας.
Μαζί με τον π. Νικόδημο είχε έρθει από την Αθήνα και συλλειτούργησε στον Γ' κατανυκτικό εσπερινό στην Παντάνασσα ο αρχιμανδρίτης π. Παντελεήμων από της Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος.
