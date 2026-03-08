Το Λύκειο Διακοπτού στο διεθνές μαθητικό συνέδριο ELEMASYN στο Παρίσι

Στο διεθνές μαθητικό συνέδριο ELEMASYN International Student Conferences, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 5 έως τις 8 Μαρτίου 2026, συμμετείχαν μαθητές του Λυκείου Διακοπτού, εκπροσωπώντας το σχολείο τους σε μια σημαντική εκπαιδευτική και πολιτιστική εμπειρία.

Οι μαθητές παρουσίασαν μια διαδραστική αφίσα αφιερωμένη στις κατακόμβες του Παρισιού, ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις, να ανταλλάξουν ιδέες με συνομηλίκους από άλλες χώρες και να συμμετάσχουν ενεργά στον διεθνή μαθητικό διάλογο.

Το ELEMASYN αποτελεί έναν σημαντικό διεθνή θεσμό μαθητικών συνεδρίων που δίνει την ευκαιρία σε μαθητές από διαφορετικές χώρες να συναντηθούν, να συνεργαστούν και να παρουσιάσουν τις εργασίες τους, καλλιεργώντας τη δημιουργική σκέψη, την έρευνα και τον διαπολιτισμικό διάλογο. Μέσα από παρουσιάσεις, συζητήσεις και συνεργατικές δραστηριότητες, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, κριτικής σκέψης και ομαδικής εργασίας.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους, 23 μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου Διακοπτού δημιούργησαν μια διαδραστική αφίσα με θέμα τις κατακόμβες του Παρισιού, παρουσιάζοντας ιστορικά στοιχεία και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αυτό το ιδιαίτερο μνημείο της γαλλικής πρωτεύουσας. Η εργασία τους αποτέλεσε ένα δημιουργικό μέσο παρουσίασης και διάδρασης με το κοινό του συνεδρίου.

Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εργασίες του μαθητικού συνεδρίου, να γνωρίσουν παρουσιάσεις από μαθητές άλλων σχολείων και να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες σε ένα διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν από την Α τάξη οι:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ-ΠΑΝΩΡΑΙΑ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΠΟΥΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΟΡΕΣΤΗ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ, ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΑΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ, ΦΕΡΕΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΧΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ και ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ενώ από τη Β τάξη συμμετείχαν οι:

ΔΡΑΒΗΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ και ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΙΟΠΗ.

Την αποστολή του σχολείου συνόδευσαν ο Διευθυντής του ΓΕΛ Διακοπτού Σκαρμούτσος Μιχαήλ και η εκπαιδευτικός Γαλλικής γλώσσας Καλιαντέρη Φωτεινή.

Η συμμετοχή στο συνέδριο αποτέλεσε μια πολύτιμη εμπειρία για τους μαθητές, συμβάλλοντας τόσο στην εκπαιδευτική τους ανάπτυξη όσο και στην επαφή τους με τη διεθνή μαθητική κοινότητα.

Το Λύκειο Διακοπτού συνεχίζει να ενθαρρύνει δράσεις που προάγουν τη γνώση, τη συνεργασία και την εξωστρέφεια της σχολικής κοινότητας".