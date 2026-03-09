Σκηνές χάους στην Τεχεράνη: Εκρήγνυνται αποχετεύσεις – Φλεγόμενο πετρέλαιο ρέει στους δρόμους της πόλης

Κόλαση θυμίζουν οι δρόμοι στην Τεχεράνη, αφού ώρες μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, το πετρέλαιο εξακολουθεί να ρέει φλεγόμενο μέσα στην πόλη, προκαλώντας πολλές φορές ακόμα και εκρήξεις.

Βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν λωρίδες φωτιές μέσα στην Τεχεράνη, ενώ σε ένα από τα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφεται έκρηξη που γίνεται από το φλεγόμενο πετρέλαιο μέσα σε αγωγούς αποχέτευσης.