Εκδήλωση από την Φιλεκπαιδευτική εταιρεία και τα Αρσάκεια σχολεία παρουσία του Γιώργου Μπαμπινιώτη

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και τα Αρσάκεια Σχολεία γιορτάζουν 190 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς στην ελληνική Παιδεία και τον Πολιτισμό, τιμώντας παράλληλα τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου Έλληνα ποιητή και Νομπελίστα Οδυσσέας Ελύτης.

Η επετειακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στις 20:00, στο Royal Theater, στην Πάτρα, σε μια βραδιά αφιερωμένη στις διαχρονικές αξίες της ελληνικής εκπαίδευσης, της γλώσσας και της πνευματικής δημιουργίας.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των εορτασμών για την ιστορική διαδρομή της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, η οποία από το 1836 υπηρετεί με συνέπεια την εκπαιδευτική αποστολή της, καλλιεργώντας τη γνώση, το ήθος και την πολιτισμική συνείδηση χιλιάδων μαθητών. Παράλληλα, η τιμητική αναφορά στον Οδυσσέα Ελύτη αναδεικνύει τη βαθιά σύνδεση της Παιδείας με την ποίηση, τη γλώσσα και το φως του ελληνικού πνεύματος.

Προσφώνηση θα απευθύνει ο Πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης, ο οποίος θα αναφερθεί στη διαχρονική συμβολή της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και των Αρσακείων Σχολείων στη διαμόρφωση παιδευτικών και πολιτιστικών αξιών, καθώς και στη σημασία του έργου του Ελύτη για τη νεότερη ελληνική ταυτότητα.

Η βραδιά θα περιλαμβάνει καλλιτεχνικό και φιλολογικό πρόγραμμα, με αναγνώσεις ποιημάτων και μουσικές αποδόσεις εμπνευσμένες από το έργο του ποιητή, σε μια ατμόσφαιρα υψηλού συμβολισμού και συγκίνησης.

Η παρουσία του κοινού θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για τους διοργανωτές και μια ουσιαστική συμμετοχή στον εορτασμό μιας μακράς και δημιουργικής πορείας που συνεχίζεται με το ίδιο όραμα και αφοσίωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και τα Αρσάκεια Σχολεία (τηλ. 2610990350, mail: [email protected]