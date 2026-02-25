Στεγαστική κρίση: Ποια προγράμματα θα υλοποιηθούν για να μειωθούν τα ενοίκια

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στην προσπάθειά του να αυξήσει τον αριθμό των διαθέσιμων κατοικιών υλοποιεί μια συνολική δέσμη μέτρων, δίνοντας κίνητρα στους ιδιοκτήτες να ανακαινίσουν τα κλειστά ακίνητά τους.

Αναλυτικότερα, την άνοιξη αναμένεται να «τρέξει» το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιών με προϋπολογισμό που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 500 εκατ. ευρώ και το οποίο θα δίνει στα νοικοκυριά επιδότηση έως και 90%, με ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ για να ανοίξουν ένα κλειστό σπίτι. Το πρόγραμμα αυτό θα είναι ανοιχτό και προτεραιότητα θα δίνεται στους πολίτες που έχουν υποβάλει νωρίς την αίτηση τους για την ένταξη.

«Κατασκευάζω-Νοικιάζω»

Επίσης, η κυβέρνηση προχωρά στη θέσπιση ενός νέου προγράμματος με τίτλο «Κατασκευάζω-Νοικιάζω», προχωρά άμεσα η κυβέρνηση, σύμφωνα με το οποίο νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών ή διαχείρισης ακινήτων μπορούν να κατασκευάσουν νέες οικίες ή να μετατρέψουν σε οικιστική τη χρήση υφιστάμενων ακινήτων άλλης χρήσης.

Στόχος είναι η ενίσχυση του αποθέματος προσιτής στέγης, αποκλειστικά για τη διάθεσή τους προς μακροχρόνια μίσθωση, διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών και έναντι προκαθορισμένου μισθώματος. Για τη συμμετοχή των εταιρειών στο πρόγραμμα, προβλέπεται ότι το εισόδημα από τα ενοίκια που θα εισπράττονται θα εκπίπτει του φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου.

Επίσης θεσπίστηκε η επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων αντί ενός σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατρούς και νοσηλευτές, που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων που εμπίπτει στο μέτρο) και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Εκτιμάται ότι ωφελούμενοι θα είναι περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατροί και νοσηλευτές.

Επιδόματα

Κάθε Νοέμβριο επίσης ενοικιαστές με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια θα λαμβάνουν επίδομα ίσο με ένα ενοίκιο που πληρώνουν.

Ακόμη, εισάγονται περιορισμοί για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις για ακίνητα που βρίσκονται στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά τρόπο αντίστοιχο με τους περιορισμούς που ισχύουν ήδη στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Επιπρόσθετα προβλέπεται ότι εάν ακίνητο ευρισκόμενο στις περιοχές όπου ισχύουν οι περιορισμοί μεταβιβαστεί για οποιαδήποτε αιτία, τότε διαγράφεται από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή του σε αυτό για το χρονικό διάστημα που ισχύει κατά περίπτωση ο περιορισμός.

πηγη enikos