Πάτρα: Συλλήψεις για ναρκωτικά

Συνελήφθη, προχθές το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης

Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, με την

οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών για εξύβριση και ενδοοικογενειακή παράνομη βία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο

που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.



Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό

έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δέκα ναρκωτικά δισκία και μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας (boom), χωρίς

να κατέχει την απαιτούμενη ιατρική συνταγή, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη για διευκόλυνση εισόδου στην Χώρα σε μη νόμιμο αλλοδαπό



Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας αλλοδαπός άνδρας,

διότι σύμφωνα με καταγγελία, ο συλληφθείς κατακρατούσε τα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα δεδουλευμένα έτερου αλλοδαπού, εξαναγκάζοντας τον

σε εργασία σε αγροτεμάχια, για να του εξοφλήσει οφειλή, σύμφωνα με την αστυνομία.



Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων



Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας,

ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε, σε

φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δεκαεννιά

πλήρη φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη για επικίνδυνη οδήγηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, απειλή και απείθεια

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, ενώαρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοολομέτρησης από τους αστυνομικούς. Στη συνέχεια ο συλληφθείς, προκάλεσε φθορά στην υδραυλική εγκατάσταση

σε χώρο του κρατητηρίου, του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, με αποτέλεσμα να προκαλέσει διατάραξη στη λειτουργία της Υπηρεσίας και

κίνδυνο για την ασφάλεια των λοιπών κρατουμένων.



Παράλληλα, απειλούσε φραστικά τους αστυνομικούς για την σωματική ακεραιότητα τους, πετώντας στον κοινόχρηστο χώρο των κρατητηρίων

κομμάτια από την υδραυλική εγκατάσταση στην οποία προκάλεσε φθορές. αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη για κλοπή κατά συναυτουργία

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι ενεργώντας από κοινού με άγνωστους δράστες, αφαίρεσαν από οικία ημεδαπού άνδρα σταθμευμένο

μοτοποδήλατο ιδιοκτησίας του.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ



Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αμφιλοχίας σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο Στάνο Αμφιλοχίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ημεδαπός άνδρας οδηγώντας φορτηγό δημόσιας χρήσεως –

ελκυστήρα, με επικαθήμενο, συγκρούσθηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό

αυτοκίνητο, που οδηγούσε 79χρονος ημεδαπός άνδρας, με αποτέλεσμα τον

σοβαρό τραυματισμό του 79χρονου οδηγού.



Ο ηλικιωμένος τραυματίας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό

Νοσοκομείου Αγρινίου, όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αμφιλοχίας διενεργείται

προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του

τροχαίου δυστυχήματος.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Σύλληψη για κλοπή

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αιτωλικό, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού, μια ημεδαπή γυναίκα,

διότι ενεργώντας από κοινού με ημεδαπό άνδρα συνεργό της, που αναζητείται για να συλληφθεί, εισήλθαν σε οικία ηλικιωμένης στο Αιτωλικό

και αφαίρεσαν το πορτοφόλι της, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 1.280 ευρώ, τραπεζική κάρτα και έγγραφα. Επιπλέον, σε βάρος του άνδρα

κατηγορούμενου εκκρεμούσε διάταξη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αιτωλοακαρνανίας για παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής Βίας.



Σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο

που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας αλλοδαπού άνδρα, ενώ είχαν αφαιρεθεί από το όχημα οι πινακίδες

κυκλοφορίας σε προγενέστερο χρόνο, για τροχονομικές παραβάσεις. Επιπλέον, ο οδηγός στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του

είχε αφαιρεθεί τον Αύγουστο του 2025.