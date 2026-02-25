Νέες συμφωνίες για αμερικανικό LNG μέσω Ελλάδας

Μακροχρόνιες συμφωνίες πώλησης αμερικανικού LNG με 4 χώρες υπέγραψε η Atlantic SEE LNG Trade (κοινή εταιρεία του ομίλου AKTOR και της ΔΕΠΑ Εμπορίας) στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου για την διατλαντική ενεργειακή συνεργασία που πραγματοποιήθηκε χθες στην Ουάσινγκτον.

Συγκεκριμένα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας (και επικεφαλής του Ομίλου AKTOR), κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, υπέγραψε μακροχρόνιες συμφωνίες πώλησης LNG με 4 χώρες του Κάθετου Διαδρόμου:

* Με το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας.

* Με την δημόσια εταιρεία BULGARGAZ της Βουλγαρίας.

* Με την Aluminij Industries και την M.T. Abraham group της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης.

* Με την Naftogaz της Ουκρανίας.

Την Υπουργική Σύνοδο διοργάνωσαν ο Λευκός Οίκος και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ (NEDC) με θέμα «Transatlantic Gas Security Summit», υπό την προεδρία του Υπουργού Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κ. Doug Burgum και του Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ενώ συμμετείχαν συνολικά 22 χώρες.

Χθες το βράδυ υπεγράφη εξάλλου κοινή δήλωση για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Την δήλωση υπέγραψαν οι Υπουργοί Ενέργειας και οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, της Ουκρανίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Σερβίας, της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και των ΗΠΑ.