Πάτρα: Ξεκινά την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου η 9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PatrasIQ

#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Την Εναρκτήρια ομιλία θα κάνει ο Χρίστος Δήμας Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Ανοίγει τις πύλες της την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου  2026 η  9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PatrasIQ.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό και Πανεπιστημιακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και θα διαρκέσει ως την Κυριακή 1η Μαρτίου.

Σήμερα δόθηκε συνέντευξη Τύπου στο Πανεπιστήμιο.

Η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PATRAS IQ αποτελεί  συνεργασία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας με αντικειμενικό στόχο την υποστήριξη της έξυπνης ανάπτυξης.


Δείτε το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης μέσω του συνδέσμου: https://patrasiq.gr/programma-patrasiq-2026/

 

Ειδήσεις
Κοινωνία
Ειδήσεις