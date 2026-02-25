Πάτρα: Ξεκινά την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου η 9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PatrasIQ

Ανοίγει τις πύλες της την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 η 9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PatrasIQ.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό και Πανεπιστημιακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και θα διαρκέσει ως την Κυριακή 1η Μαρτίου.

Σήμερα δόθηκε συνέντευξη Τύπου στο Πανεπιστήμιο.

Η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PATRAS IQ αποτελεί συνεργασία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας με αντικειμενικό στόχο την υποστήριξη της έξυπνης ανάπτυξης.



Δείτε το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης μέσω του συνδέσμου: https://patrasiq.gr/programma-patrasiq-2026/