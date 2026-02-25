Πάτρα: Ξεκινά την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου η 9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PatrasIQ

Την Εναρκτήρια ομιλία θα κάνει ο Χρίστος Δήμας Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Ανοίγει τις πύλες της την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 η 9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PatrasIQ.
Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό και Πανεπιστημιακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και θα διαρκέσει ως την Κυριακή 1η Μαρτίου.
Σήμερα δόθηκε συνέντευξη Τύπου στο Πανεπιστήμιο.
Η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PATRAS IQ αποτελεί συνεργασία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας με αντικειμενικό στόχο την υποστήριξη της έξυπνης ανάπτυξης.
Δείτε το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης μέσω του συνδέσμου: https://patrasiq.gr/programma-patrasiq-2026/
Σε οριακή κατάσταση ο Έβρος- «Τα νερά είναι πάρα πολλά και η εικόνα θυμίζει το 2015 με την πλημμύρα της εκατονταετίας»
Πάτρα: Τι λένε οι αστυνομικοί για το καρναβαλικό τριήμερο- Σε τι αφορούσαν οι συλλήψεις
Χαλκίδα: Διασωληνωμένος 14χρονος οδηγός Ι.Χ. που έπεσε σε δέντρο-Είχε πάρει κρυφά τα κλειδιά
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr