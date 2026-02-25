Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές του Ιανουαρίου

Δείτε αν κερδίσατε
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της φορολοταρίας για τις συναλλαγές του Ιανουαρίου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου.
Η κλήρωση εφαρμόζει το νέο πλαίσιο λειτουργίας της φορολοταρίας, σύμφωνα με το οποίο κάθε μήνα αναδεικνύονται συνολικά 556 τυχεροί λαχνοί:
1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ
5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ
50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ
500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ
