Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές του Ιανουαρίου

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της φορολοταρίας για τις συναλλαγές του Ιανουαρίου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου.

Η κλήρωση εφαρμόζει το νέο πλαίσιο λειτουργίας της φορολοταρίας, σύμφωνα με το οποίο κάθε μήνα αναδεικνύονται συνολικά 556 τυχεροί λαχνοί:

1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ

5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ

50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ

500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ

Δείτε τους τυχερούς λαχνούς εδώ.