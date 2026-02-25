Πυροβολισμοί κατά ανηλίκων στο Αίγιο- «Δεν υπήρχε πρόθεση ανθρωποκτονίας» λέει η υπεράσπιση

«Πήγε να σκοτώσει τα παιδιά μας γιατί γελούσαν», λέει πατέρας θύματος
Για την υπόθεση στο Αίγιο όπου ένας 47χρονος φέρεται να πυροβόλησε εναντίον τεσσάρων παιδιών, μίλησε ο Σταύρος Αντωνίου, πατέρας ενός εκ των θυμάτων, αλλά και ο συνήγορος του κατηγορούμενου, υποστηρίζοντας πως ο πελάτης του δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.
Το παιδί του κ. Αντωνίου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν έχει ξεπεράσει ακόμη το σοκ, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Παράλληλα, υποστήριξε πως ήταν λογική η αντίδραση όλων των συγγενών έξω από τα δικαστήρια, καθώς «πήγε να σκοτώσει τα παιδία μας επειδή νευρίασε που τα άκουσε να γελούν».
Από την πλευρά του, ο Γιάννης Γλύκας, συνήγορος του κατηγορούμενου υποστήριξε ότι ο πελάτης του δεν είχε πρόθεση για ανθρωποκτονία, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων.
Υπενθυμίζεται ότι ο 47χρονος ομολόγησε οτι πυροβόλησε εναντίον τεσσάρων ανηλίκων (ενός 15άχρονου και τριών 16χρονων) περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (21/02) στο Αίγιο, ισχυριζόμενος ότι έκαναν φασαρία.
Τα θύματα περπατούσαν στην οδό Φιλοποίμενος, όταν ξαφνικά δέχτηκαν πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να διακομιστούν στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.
Η υγεία των παιδιών δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς τα τραύματα είναι από σκάγια στους μηρούς τους.
