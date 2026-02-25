Ποιες χώρες ζητούν από τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Ιράν

Αυξάνεται διαρκώς το τελευταίο διάστημα ο αριθμός των χωρών που προειδοποιούν επίσημα τους πολίτες τους πως πρέπει να αποχωρήσουν από το Ιράν άμεσα, καθώς κορυφώνεται η ένταση ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αλλά και η στρατιωτική συγκέντρωση από την πλευρά στην Μέση Ανατολή από τις ΗΠΑ.

Οι προειδοποιήσεις, που συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα, έρχονται καθώς διπλωμάτες και μεσολαβητές ετοιμάζουν μια ύστατη προσπάθεια αποκλιμάκωσης των εκρηκτικών εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ένας τρίτος γύρος έμμεσων συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών διπλωματών έχει προγραμματιστεί για αύριο Πέμπτη στη Γενεύη με τις διαρροές από την Ουάσιγκτον και πάλι να μην δίνουν πολλά περιθώρια στην συνεννόηση, γράφει το protothema.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε επιθετικό τόνο απέναντι στο Ιράν κατά την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι επιχειρεί να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, το οποίο -όπως είπε- είχε πληγεί από αμερικανικά χτυπήματα πέρυσι στον «Πόλεμο των 12 ημερών», και ισχυριζόμενος ότι η χώρα διαθέτει πυραύλους που θα μπορούσαν να χτυπήσουν την αμερικανική ενδοχώρα, χωρίς να προσκομίσει στοιχεία. Παράλληλα, τόνισε ότι προτιμά μια διπλωματική λύση.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι δεν θα αποδεχθεί την απαίτηση της Ουάσινγκτον για μηδενικό πυρηνικό εμπλουτισμό, ενώ θεωρεί το πυραυλικό του πρόγραμμα «κόκκινη γραμμή» που δεν μπορεί να τεθεί σε διαπραγμάτευση.

Τον τελευταίο περίπου μήνα, ο αμερικανικός στρατός έχει αυξήσει σημαντικά την παρουσία του στη Μέση Ανατολή και την περιοχή της Μεσογείου, μεταξύ άλλων στέλνοντας ορισμένα από τα μεγαλύτερα αεροπλανοφόρα του - τα «USS Αβραάμ Λίνκολν» και «USS Τζέραλντ Φορντ».

Ακολουθεί ο κατάλογος των χωρών που συμβουλεύουν τους πολίτες τους να φύγουν από το Ιράν:

Αυστραλία

Η κυβέρνηση προέτρεψε την Τετάρτη τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράν «το συντομότερο δυνατό», εν μέσω απειλών για αμερικανική επίθεση.

«Οι περιφερειακές εντάσεις παραμένουν υψηλές και εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος στρατιωτικής σύγκρουσης», πρόσθεσε. «Μην ταξιδεύετε στο Ιράν λόγω του κινδύνου αυθαίρετης κράτησης και της ασταθούς περιφερειακής κατάστασης ασφαλείας».

Παράλληλα, το αυστραλιανό υπουργείο Εξωτερικών έδωσε εντολή σε εξαρτώμενα μέλη των αξιωματούχων του να αποχωρήσουν από τον Λίβανο και το Ισραήλ, ενώ προσέφερε τη δυνατότητα εθελοντικής αναχώρησης από την Ιορδανία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Γερμανία

«Η κατάσταση ασφαλείας στο Ιράν και σε ολόκληρη την περιοχή είναι εξαιρετικά ασταθής και πολύ τεταμένη. Δεν μπορεί να αποκλειστεί περαιτέρω κλιμάκωση και στρατιωτικές συγκρούσεις», ανέφερε η γερμανική πρεσβεία την Παρασκευή.

«Ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξουν πρόσθετοι περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένων ακυρώσεων πτήσεων και κλεισίματος εναέριου χώρου», πρόσθεσε.

Ινδία

Το Νέο Δελχί δήλωσε τη Δευτέρα ότι όλοι οι πολίτες -συμπεριλαμβανομένων φοιτητών, προσκυνητών και επιχειρηματιών- θα πρέπει να «επιδείξουν τη δέουσα προσοχή» και να φύγουν από το Ιράν με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Πολωνία

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ κάλεσε τους Πολωνούς στο Ιράν «να φύγουν αμέσως από το Ιράν και σε καμία περίπτωση να μη ταξιδέψουν σε αυτή τη χώρα».

«Δεν θέλω να τρομάξω κανέναν, αλλά όλοι ξέρουμε σε τι αναφέρομαι. Η πιθανότητα σύγκρουσης είναι πολύ πραγματική», είπε την Πέμπτη, σημειώνοντας ότι κάποια στιγμή η εκκένωση μπορεί να μην είναι εφικτή.

Σερβία

Το σερβικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Σάββατο τους πολίτες να μην ταξιδέψουν στο Ιράν «το προσεχές διάστημα», ενώ προέτρεψε όσους βρίσκονται εντός της χώρας να αποχωρήσουν άμεσα.

Νότια Κορέα

Σε ανακοίνωση ασφαλείας που ανάρτησε η πρεσβεία της Νότιας Κορέας στο Ιράν, οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν για «ταχέως κλιμακούμενες περιφερειακές εντάσεις», επικαλούμενοι το ενδεχόμενο αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν και την προειδοποίηση της Τεχεράνης για αντίποινα.

Κάλεσαν όλους τους πολίτες να φύγουν «το συντομότερο δυνατό», ενώ ζήτησαν από όσους σχεδιάζουν ταξίδι στη χώρα να το ακυρώσουν ή να το αναβάλουν.

Σουηδία

«Η κατάσταση στο Ιράν και στην περιοχή είναι εξαιρετικά αβέβαιη», ανέφερε η Σουηδή υπουργός Εξωτερικών Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ σε ανάρτησή της το Σάββατο.

«Θέλω λοιπόν να τονίσω τη σημασία της ταξιδιωτικής οδηγίας του υπουργείου Εξωτερικών κατά όλων των ταξιδιών στο Ιράν, καθώς και της επείγουσας έκκλησης προς τους Σουηδούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να αποχωρήσουν».

Ηνωμένες Πολιτείες

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Ουάσινγκτον έχει δώσει εντολή σε όλο το μη απαραίτητο προσωπικό να αποσυρθεί από την πρεσβεία της στη Βηρυτό, την πρωτεύουσα του Λιβάνου.

«Αξιολογούμε διαρκώς το περιβάλλον ασφαλείας και, με βάση την τελευταία μας ανασκόπηση, κρίναμε συνετό να μειώσουμε το αποτύπωμά μας στο απολύτως απαραίτητο προσωπικό», είπε ο αξιωματούχος στο Αλ Τζαζίρα.

«Η πρεσβεία παραμένει σε λειτουργία με βασικό προσωπικό στη θέση του. Πρόκειται για προσωρινό μέτρο, με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προσωπικού μας, διατηρώντας παράλληλα την ικανότητά μας να λειτουργούμε και να συνδράμουμε Αμερικανούς πολίτες».