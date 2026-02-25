Το Επιμελητήριο Αχαΐας χαιρετίζει την επαναλειτουργία του ΚΕΤΧ, ως Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων.

Αναγνωρίζοντας την υψίστης εθνικής σημασίας αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων, το Επιμελητήριο Αχαΐας όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης, στο μέτρο που του αναλογεί και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στο έργο του ΚΕΤΧ, η συνεισφορά του οποίου στην τοπική κοινωνία είναι διαχρονικά σημαντική.

H σχετική πρόθεση εκφράστηκε και στη συνάντηση που είχαν στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αχαΐας ο πρόεδρος του, Θεόδωρος Λουλούδης, και ο Α΄ αντιπρόεδρος του, Αντώνης Κουνάβης, με τον διοικητή του ΚΕΤΧ, Ταξίαρχο Κωνσταντίνο Τσιράκη, στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών συναντήσεων που πραγματοποίησε με θεσμικούς φορείς της Πάτρας, μετά από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Επιθυμία του Επιμελητηρίου Αχαΐας είναι η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με το ΚΕΤΧ, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και την ανάπτυξη της περιοχής, ενισχύοντας πρωτοβουλίες που υπηρετούν το κοινό συμφέρον.