Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη- Παρέμβαση της Ομοσπονδίας Γονέων Δυτικής Ελλάδας

Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εξέδωσε ανακοίνωση μνήμης και διεκδίκησης, τονίζοντας ότι η τραγωδία παραμένει ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία.

Όπως επισημαίνει, τρία χρόνια μετά, η απαίτηση για πλήρη διερεύνηση, διαφάνεια και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα παραμένει αδιαπραγμάτευτη, με στόχο να διασφαλιστεί ότι μια τέτοια τραγωδία δεν θα επαναληφθεί ποτέ ξανά.

"Συμπληρώνονται τρία χρόνια από το τραγικό δυστύχημα στην περιοχή της Κοιλάδας των Τεμπών, κοντά στη Λάρισα, ένα γεγονός που σημάδεψε ανεξίτηλα την ελληνική κοινωνία και βύθισε δεκάδες οικογένειες στο πένθος. Η σύγκρουση των τρένων δεν ήταν ένα απλό «ατύχημα». Ανέδειξε, με τον πιο οδυνηρό τρόπο, διαχρονικές παραλείψεις, ελλείψεις και σοβαρά κενά στην ασφάλεια των μεταφορών.

Πολλά από τα παιδιά που χάθηκαν ήταν φοιτητές και νέοι άνθρωποι που επέστρεφαν στις σπουδές και στις οικογένειές τους, γεμάτοι όνειρα και προσδοκίες. Η απώλειά τους αποτελεί πληγή που παραμένει ανοιχτή.

Ως Ομοσπονδία Γονέων, στεκόμαστε με σεβασμό και αλληλεγγύη δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων και επαναλαμβάνουμε ότι η μνήμη δεν μπορεί να μετατραπεί σε σιωπή.

Τρία χρόνια μετά, η απαίτηση για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και για απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Η διαφάνεια και η λογοδοσία από κάθε αρμόδιο φορέα, συμπεριλαμβανομένης της Hellenic Train και των κρατικών αρχών, αποτελούν ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία" αναφέρει στην ανακοίνωσή της. "Ιδιαίτερη ανησυχία εξακολουθούν να προκαλούν τα ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με το βιντεοληπτικό υλικό από τη νύχτα της τραγωδίας. Η ύπαρξη, η διαχείριση, η διαφύλαξη και η έγκαιρη παράδοσή του στις αρμόδιες αρχές συνιστούν κρίσιμα στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η κοινωνία δικαιούται ξεκάθαρες απαντήσεις για το αν διασφαλίστηκε πλήρως το διαθέσιμο υλικό, αν παραδόθηκε στο σύνολό του και αν υπάρχουν κενά ή καθυστερήσεις που γεννούν εύλογα ερωτήματα.

Κάθε αποδεικτικό στοιχείο —συμπεριλαμβανομένου υλικού από κάμερες ασφαλείας και συστήματα καταγραφής— πρέπει να εξεταστεί εξονυχιστικά και να τεθεί στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Οποιαδήποτε σκιά γύρω από τη διαχείριση τέτοιων στοιχείων τραυματίζει περαιτέρω την εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς τους θεσμούς και εντείνει το αίσθημα αδικίας.

Δεν αποδεχόμαστε τη λήθη. Δεν συμβιβαζόμαστε με την ιδέα ότι τέτοιες τραγωδίες είναι «αναπόφευκτες». Η προστασία της ζωής των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα και ύψιστη ευθύνη της Πολιτείας.

Απαιτούμε ουσιαστικά και άμεσα μέτρα για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου και όλων των δημόσιων μεταφορών, ώστε να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία.

Καλούμε τους Γονείς, την εκπαιδευτική κοινότητα και όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης και στις συλλογικές πρωτοβουλίες για τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία. Η μνήμη γίνεται δύναμη διεκδίκησης.

Για να μη θρηνήσουμε ποτέ ξανά παιδιά.

Για αλήθεια. Για δικαιοσύνη. Για ασφάλεια.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους και ο Θεός ας αναπαύει τις ψυχές τους" προσθέτει.