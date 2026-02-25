«Ελπίζω πως θα αντέξω»- Συγκινεί με ανάρτησή του ο Ανδρέας Φούρας- Η περιπέτεια με την υγεία του

Σε μια προσωπική εξομολόγηση για την περιπέτεια της υγείας του προχώρησε ο Ανδρέας Φούρας με ανάρτησή του στο facebook, αποκαλύπτοντας ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο τους τελευταίους τρεις μήνες.

Όπως αναφέρει, διαγνώστηκε με αδενοκαρκίνωμα επί εδάφους νόσου Μπάρετ στον οισοφάγο, έπειτα από χρόνια γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης που -όπως σημειώνει- τον είχε προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο εμφάνισης της νόσου. Παράλληλα, προαναγγέλλει ότι τον Απρίλιο θα υποβληθεί σε απαιτητική χειρουργική επέμβαση, εκφράζοντας την ελπίδα να ανταποκριθεί με επιτυχία.

Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Καλές μου φίλες και φίλοι. Τρεις μήνες τώρα βιώνω την σκληρή εμπειρία του καρκινοπαθούς. Η γαστροοιφαγική παλινδρόμηση με είχε χρόνια προειδοποιήσει πως ένα αδενοκαρκίνομα επί νόσου Μπάρετ στον οισοφάγο ήταν αρκετά πιθανόν να έρθει. Πάντα έλεγα πως αποκλείεται να δεχθώ χημειοθεραπεία και σε αυτό ήμουν απόλυτος. Όμως για την οικογένεια μου τελικά υπέκυψα και ήδη τελειώνει ένας κύκλος δύσκολος που έχει αρκετά επηρεάσει σώμα και ψυχολογία. Τον Απρίλιο θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο. Ελπίζω πως θα αντέξω. Θέλω να ευχαριστήσω για την συμπαράσταση και να συμβουλεύσω όσους ταλαιπωρούνται από παλινδρόμηση να μην παραλείπουν τον ιατρικό έλεγχο. Ξέρω πως με αγαπάτε και σας αγαπώ».