Πάτρα: Διευρυμένη σύσκεψη της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Αχαΐας για την οικονομική συγκυρία - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Εκτενής συζήτηση για τα προβλήματα των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων με τη συμμετοχή θεσμικών και οικονομικών παραγόντων

Η διευρυμένη σύσκεψη των Σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών – Βιοτεχνικών – Εμπορικών Σωματείων Ν. Αχαΐας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ομοσπονδίας, με τη συμμετοχή των Διοικητικών Συμβουλίων και των αντιπροσώπων τους.

Κεντρικό θέμα της σύσκεψης αποτέλεσε «Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τα προβλήματα των Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΕΒΕ)», με ιδιαίτερη έμφαση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν και τοποθετήθηκαν σημαντικοί εκπρόσωποι θεσμικών και οικονομικών φορέων, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας κ. Τάκης Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητήριο Αχαΐας κ. Θεόδωρος Λουλούδης, καθώς και ο Πρόεδρος του 10ου Περιφερειακού Τμήματος Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας κ. Γιώργος Παππάς.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος, καταγράφηκαν τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της περιοχής και διατυπώθηκαν προτάσεις για συντονισμένες παρεμβάσεις και διεκδικήσεις το επόμενο διάστημα. Οι παρευρισκόμενοι υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσης της βιωσιμότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων.

