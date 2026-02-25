Τέμπη 3 χρόνια μετά: Συλλαλητήρια και απεργιακός ξεσηκωμός στις 28 Φεβρουαρίου

Τη συμμετοχή τους στα συλλαλητήρια του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα των Τεμπών, κάνουν γνωστή οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με ανακοινώσεις που ολοένα και αυξάνονται.

Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, οι αποφάσεις αυτές συνοδεύονται και με την προκήρυξη απεργίας. Στην περίπτωση των Ομοσπονδιών, που έχουν λάβει απεργιακές αποφάσεις, καλύπτονται και τα πρωτοβάθμια σωματεία - μέλη τους ανά την Ελλάδα.

Στην Αθήνα, το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, ενώ ανάλογες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε πολλές πόλεις της χώρας.

Τόσο οι απεργιακές αποφάσεις, όσο και οι συγκεντρώσεις, θα οδηγήσουν σε τροποποιήσεις στον τομέα των μετακινήσεων και των συγκοινωνιών, ως προς τους κλάδους που ήδη έχουν ανακοινώσει απεργία (ακτοπλοΐα, σιδηρόδρομος), όσο και σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή στις περιοχές που θα διεξαχθούν οι συγκεντρώσεις.

Η ακτοπλοΐα

Απόφαση για κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 28 Φεβρουάριου 2026 ημέρα Σάββατο, έλαβε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων «από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών οπού έχασαν την ζωή τους αδίκως, ενώ θα έπρεπε να ταξιδεύουν με ασφάλεια, 57 συνάνθρωποι μας», όπως αναφέρει. Η ώρα έναρξης της απεργίας στα πλοία θα είναι 00.01 και η ώρα λήξης τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 28/2.

Ο Δημόσιος Τομέας

Τη συμμετοχή της ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ στα συλλαλητήρια που θα γίνουν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά και με αφορμή την επικείμενη έναρξη της σχετικής δίκης στις 23 Μαρτίου. Αναφέρει ότι: «Ως Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα».

Στα τρένα

Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια τρένων το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο για τη συμπλήρωση των τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη. Από την πλευρά της η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει ληφθεί απόφαση για το μετρό της Αθήνας και τις αστικές συγκοινωνίες.

Καλέσματα από εργατικά κέντρα του λεκανοπεδίου Αττικής

Το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας καλεί όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία της Αττικής όλες τις Ομοσπονδίες, τα Σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών στην 24ωρη παναθηναϊκή απεργία και στο μεγάλο συλλαλητήριο Σάββατο 28 Φλεβάρη, στις 12:00 μ. στο Σύνταγμα.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, επισημαίνει πως: «Στις 28 Φλεβάρη απεργούμε, δίνουμε μαζικό παρών στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 12μ. Δεν ξεχνάμε, δε συγχωρούμε. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής καλεί στην πλατεία Ηρώων στο Λαύριο στις 12, αλλά και για όσους το επιθυμούν και στο Σύνταγμα την ίδια ώρα.

Το εμπόριο

H Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, αναφέρει: «Συνεχίζουμε, το Σάββατο 28 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και την πληροφορική, τις ταχυμεταφορές, την φύλαξη και την καθαριότητα συμμετέχουμε καθολικά στην 24ώρη πανελλαδική απεργία που προκηρύσσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στις συγκεντρώσεις των σωματείων».