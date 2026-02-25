Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας: Συμμετέχει στις κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου για τα Τέμπη

Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πάτρας σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι "συμμετέχει στις κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου για την τραγωδία των Τεμπών, ενός ατυχήματος που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Τρία χρόνια μετά, η κοινωνία συνεχίζει να ζητά δικαιοσύνη και να απαιτεί ασφαλείς μετακινήσεις για όλους.

Προτρέπουμε τα καταστήματα της Πάτρας να παραμείνουν κλειστά κατά την διάρκεια της πορείας σε ένδειξη διαμαρτυρίας και συμμετοχής στη μνήμη των θυμάτων. Καλούμε όλους τους συναδέλφους και πολίτες στις εκδηλώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας. Διεκδικούμε δικαιοσύνη και ασφάλεια για όλους!"