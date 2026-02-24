Κατώτατος μισθός: Πόσο αναμένεται να διαμορφωθεί μετά τη νέα αναπροσαρμογή

Σε φάση τελικών επιλογών περνά ο νέος κατώτατος μισθός, με την ενεργοποίηση της αύξησης να προγραμματίζεται πριν από την 1η Απριλίου 2026.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας έχει διευκρινίσει ότι το αναπροσαρμοσμένο ποσό θα ισχύσει από τις αρχές Απριλίου, ενταγμένο στον κυβερνητικό σχεδιασμό που προβλέπει κατώτατο μισθό 950 ευρώ έως το 2027.

Με βάση τις πληροφορίες από τη διαβούλευση, οι περισσότερες εισηγήσεις επιστημονικών και εργοδοτικών φορέων συγκλίνουν σε αύξηση περίπου 4%, δηλαδή κοντά στα 35 ευρώ. Το ποσοστό αυτό εμφανίζεται ως σημείο ισορροπίας, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει το εισόδημα χωρίς να επιβαρύνει υπέρμετρα το κόστος εργασίας.

Το εύρος των εισηγήσεων

Στα υπομνήματα που υποβλήθηκαν στον ΟΜΕΔ καταγράφεται κοινή εκτίμηση ότι υπάρχει περιθώριο αναπροσαρμογής από την 1η Απριλίου 2026, με τις προτάσεις να κινούνται σε εύρος από 2,5% έως 5%.

Το ΙΟΒΕ προτείνει πιο συγκρατημένη αύξηση, μεταξύ 2,5% και 3,5%, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα. Η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί εφικτή αναπροσαρμογή έως 4%, υπό τον όρο διατήρησης της ανταγωνιστικότητας. Το ΚΕΠΕ τοποθετεί το εύρος μεταξύ 3,5% και 5%, επισημαίνοντας ωστόσο τον κίνδυνο αύξησης του μοναδιαίου κόστους εργασίας σε υψηλότερα ποσοστά. Το ΙΝΣΕΤΕ εισηγείται αύξηση 4%, που θα διαμορφώσει τον κατώτατο μισθό κοντά στα 915 ευρώ.

Παρότι οι εισηγήσεις έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, το σενάριο του 4% προκρίνεται ως επικρατέστερο, καθώς θεωρείται συμβατό με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα.

Οι προϋποθέσεις των εργοδοτικών φορέων

Οι εργοδοτικές οργανώσεις δηλώνουν ότι αποδέχονται κατ’ αρχήν την ανάγκη αύξησης, θέτοντας όμως συγκεκριμένους όρους. Ζητούν η αναπροσαρμογή να συνδέεται με δείκτες παραγωγικότητας και πληθωρισμού και να συνοδεύεται από παρεμβάσεις για μείωση του μη μισθολογικού κόστους, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλαγές στις εισφορές και μέτρα για το ενεργειακό κόστος.

Η διαφορετική πρόταση της ΓΣΕΕ

Στον αντίποδα, η ΓΣΕΕ εισηγείται αισθητά υψηλότερη αύξηση, με στόχο ο κατώτατος μισθός να προσεγγίσει επίπεδα «αξιοπρεπούς διαβίωσης». Η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε κατώτατο μισθό περίπου 1.052 ευρώ έως το 2027, ενώ το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ εκτιμά ότι σε αντίστοιχα επίπεδα θα πρέπει να διαμορφωθεί ο μισθός αξιοπρεπούς διαβίωσης για το 2026.

Η τελική απόφαση

Οι προτάσεις συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο υπουργείο Εργασίας, με την τελική επιλογή να ανήκει στην κυβέρνηση. Η δέσμευση για κατώτατο μισθό 950 ευρώ έως το 2027 παραμένει σε ισχύ, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να οριστικοποιηθεί το ακριβές ποσοστό της αύξησης που θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου 2026.

Με το βασικό σενάριο να κινείται γύρω από το 4%, το επίκεντρο της συζήτησης μεταφέρεται πλέον στο κατά πόσο η αναπροσαρμογή θα επιτύχει την ισορροπία ανάμεσα στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Πηγή: Newmoney