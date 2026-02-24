Πάτρα: Μέχρι και στάχτη κατέληξε στο σιντριβάνι- ΦΩΤΟ

Στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου
Κατά καιρούς στα σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου κυρίως, εντοπίζονται διάφορα αντικείμενα.Αυτή τη φορά ο "φακός" απαθανατίζει τη στάχτη που κατέληξε στο αναβρυτήριο που βρίσκεται στο κάτω μέρος της παλτείας Γεωργίου.
Άγνωστό πώς και γιατί βρέθηκε εκεί, ωστό μοιάζει να είναι απομεινάρι του Πατρινού Καρναβαλιού.
Νέα Υόρκη: Χιονοπόλεμος και με την αστυνομία- Τι αφήνει πίσω της η χιονοθύελλα
Θεσσαλονίκη: Απέδρασε κρατούμενος από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο
Πάτρα: Τα παρατράγουδα του καρναβαλικού σαββατοκύριακου- Βανδαλισμοί, φωτιές και ξερίζωμα δένδρων
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr