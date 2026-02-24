Γαστούνη: Βάζει λουκέτο στην επιχείρηση ο περιπτεράς, μετά από επίθεση 15 ατόμων

Λουκέτο είπε πως αποφάσισε να βάλει ο ιδιοκτήτης περιπτέρου στη Γαστούνη Ηλείας, όπως είπε μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, μετά την επίθεση που δέχτηκε.

Ο ιδιοκτήτης περιπτέρου αντιλήφθηκε ανήλικο ρομά να επιχειρεί να αφαιρέσει προϊόν από το κατάστημά του,τον συγκράτησε και ειδοποίησε την Αστυνομία. Ωστόσο, προτού φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, εμφανίστηκαν συγγενείς του ανηλίκου

Περίπου 15 έως 20 άτομα φέρονται να επιτέθηκσν στον περιπτερά και στον γιο του, χτυπώντας τους με σιδερολοστούς, ξύλα, γροθιές και κλωτσιές, ενώ προκάλεσαν σοβαρές φθορές στο περίπτερο.

Μιλώντας στον ANT1, ο περιπτεράς Χρήστος Σαμφώνης, αποκάλυψε ότι έβαλε λουκέτο στην επιχείρησή του, καθώς επικρατεί κλίμα φόβου. «Με χτύπησαν με σίδερο και ξύλα και εμένα και τον γιο μου τον ανήλικο. Έχω ράμματα στο κεφάλι, το παιδί μου είναι χτυπημένο, πήγαμε στο νοσοκομείο» είπε.

Ο επιχειρηματίας τόνισε ότι πρόκειται για επανειλημμένα περιστατικά, προσθέτοντας ότι δεν στρέφεται κατά των Ρομά. «Η παραβατικότητα είναι απ’ όλους, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση και στις προηγούμενες που έχω εγώ είναι από Ρομά. Δεν είναι όλοι έτσι», είπε. «Φοβάμαι γιατί έχω δύο ανήλικα παιδιά» τόνισε, λέγοντας ότι έβαλε λουκέτο στο περίπτερο. «Είναι χρόνιο το πρόβλημα δεν αξίζει τον κόπο να κινδυνεύει η ζωή μου, η ζωή των παιδιών μου των υπαλλήλων μου, δεν υπάρχει λόγος, θα κάνω κάτι άλλο»

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου Γαστούνης δήλωσε ότι τέτοιου είδους περιστατικά δημιουργούν ανασφάλεια και φόβο. «Από την ημέρα που έγινε το σκηνικό (του ξυλοδαρμού) με ρωτούσαν πώς θα ανοίξουμε τη Δευτέρα, μαγαζάτορες που δεν ξέρουν τι να κάνουν κλείνουν την επιχείρησή τους και φεύγουν».

Παίρνοντας τον λόγο ο δήμαρχος της Γαστούνης, Αλέξιος Καστρινός, έκανε λόγο για «καρκίνωμα». «Έχουν εκτροχιαστεί τα πράγματα, από δημοτικής αρχής έχουμε κάνει τα πάντα επανειλημμένα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εκκλήσεις, παρακλήσεις για να αντιμετωπιστεί αυτό το δραματικό φαινόμενο. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα καρκίνωμα για την περιοχή μας, φέρνει την κοινωνία 100 χρόνια πίσω, δημιουργεί ανασφάλεια, φόβο και τρόμο σε επαγγελματίες και οικογένειες».

Όπως είπε ήρθε μια ειδική ομάδα αστυνομικών και δημιουργήθηκε μια ασφάλεια, ωστόσο, το ζήτημα πλέον οξύνεται. «Δεν υπάρχει αντιπαλότητα με την συγκεκριμένη ομάδα (Ρομά) είναι συμπολίτες μας, συνδημότητες μας, ωστόσο, υπάρχουν κάποια στοιχεία που παρεισφρέουν», ανέφερε ο δήμαρχος.