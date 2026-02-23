Γαστούνη: Άγρια επίθεση σε υπάλληλο περιπτέρου από ομάδα περίπου 20 ατόμων- ΒΙΝΤΕΟ

Άγρια επίθεση δέχθηκαν ιδιοκτήτης περιπτέρου και ο γιος του στη Γαστούνη Ηλείας, όταν ομάδα περίπου 20 ατόμων τούς ξυλοκόπησε μετά από περιστατικό κλοπής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Άγιος Νικόλαος. Πατέρας και γιος είχαν μεταβεί στο περίπτερο για εργασία, ωστόσο κατέληξαν τραυματισμένοι, φέροντας κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα.

Βίντεο που κατέγραψε κάτοικος της περιοχής δείχνει ομάδα δραστών να επιτίθεται στο περίπτερο, την ώρα που περιπολικό βρίσκεται στο σημείο. Παρά την παρουσία αστυνομικών, οι δράστες συνέχισαν να προκαλούν φθορές, πετώντας αντικείμενα και καταστρέφοντας τον εξοπλισμό της επιχείρησης.

Πώς ξεκίνησε η επίθεση στην Γαστούνη

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν ο ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε ανήλικο να επιχειρεί κλοπή και τον συγκράτησε, ειδοποιώντας την ΕΛΑΣ. Πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, στο σημείο συγκεντρώθηκαν συγγενικά πρόσωπα του ανήλικου και ακολούθησε η επίθεση.

Οι δράστες φέρονται να χτύπησαν τον περιπτερά με γροθιές και κλωτσιές μπροστά σε περαστικούς, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο περίπτερο.

«Πήγα στο νοσοκομείο, έχω ράμματα στο κεφάλι, έχω εκδορές σ' όλο μου το σώμα. Τα πόδια μου πονάνε, ζαλίζομαι», λέει ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου που έπεσε θύμα επίθεσης.

«Ήρθαν δυο-τρεις, μετά αυτοί φώναξαν άλλους δεκαπέντε-είκοσι, δεν ξέρω πόσοι ήταν, δυστυχώς μας χτύπησαν άσχημα. Με σίδερα, με ξύλα, με γροθιές, με μπουνιές, με κλωτσιές. Διέλυσαν το περίπτερο», λέει ο ιδιοκτήτης.

Ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή

Το περιστατικό έχει εντείνει την ανησυχία των κατοίκων για την ασφάλεια στην περιοχή, όπου -όπως αναφέρουν- περιστατικά κλοπών και επιθέσεων παρουσιάζονται ολοένα και συχνότερα. Για το ζήτημα πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή αστυνομικών αρχών της Ηλείας.