Δυστύχημα στην Οβρυά: Ποια είναι η 45χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της στην άσφαλτο

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στις 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής στην Οβρυά Πατρών, στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Οδυσσέα Ανδρούτσου, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά. Από τη σύγκρουση, το ένα όχημα ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, ξηλώνοντας πινακίδα επιχείρησης, πριν ακινητοποιηθεί.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και το ΕΚΑΒ, ωστόσο για μία 45χρονη συνεπιβάτιδα τα πράγματα ήταν ήδη αργά. Νεκρή ανασύρθηκε η Αλεξία Κωνσταντάρα του Διονυσίου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους οικείους της.
Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ από τη σύγκρουση προκλήθηκαν και τραυματισμοί.
