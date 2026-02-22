Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Σύγκρουση δύο οχημάτων στην Ακρωτηρίου με Γλαύκου- Χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς

Πάτρα: Σύγκρουση δύο οχημάτων στην Ακρωτ...

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στην Πάτρα, στη διασταύρωση των οδών Ακρωτηρίου και Γλαύκου, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο περιστατικό υπήρξαν ελαφριοί τραυματισμοί, ενώ προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Τροχαία και το ΕΚΑΒ για την ασφάλεια των εμπλεκόμενων και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης.

Ειδήσεις Τώρα

Αίγιο: Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τους πυροβολισμούς και τη σύλληψη του δράστη

Πάτρα: Θανατηφόρο τροχαίο στην Οβρυά τα ξημερώματα- Νεκρή 45χρονη γυναίκα- ΦΩΤΟ

Μπάκινγχαμ: Από το 2019 προειδοποιούσαν τον Κάρολο για τις «μυστικές συμφωνίες» του πρίγκιπα Άντριου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα Ακρωτηρίου Γλαύκου
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a4\u03c1\u03bf\u03c7\u03b1\u03af\u03bf \u03b1\u03c4\u03cd\u03c7\u03b7\u03bc\u03b1","\u0391\u03ba\u03c1\u03c9\u03c4\u03b7\u03c1\u03af\u03bf\u03c5","\u0393\u03bb\u03b1\u03cd\u03ba\u03bf\u03c5"]
821949
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις