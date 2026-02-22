Πάτρα: Σύγκρουση δύο οχημάτων στην Ακρωτηρίου με Γλαύκου- Χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στην Πάτρα, στη διασταύρωση των οδών Ακρωτηρίου και Γλαύκου, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Στο περιστατικό υπήρξαν ελαφριοί τραυματισμοί, ενώ προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Τροχαία και το ΕΚΑΒ για την ασφάλεια των εμπλεκόμενων και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Η Τροχαία διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης.
