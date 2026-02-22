Μέση Ανατολή: Επτά πιθανά σενάρια σύγκρουσης ΗΠΑ - Ιράν- Από το «μοντέλο Βενεζουέλας» έως την επικράτηση του χάους

Η συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για ενδεχόμενο στρατιωτικό επεισόδιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Πάνω από 100 αεροσκάφη ανεφοδιασμού βρίσκονται σε πτήση στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, αριθμός διπλάσιος σε σχέση με την επίθεση του Ιουνίου στο Ιράν», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στα social media.

Σε ανάλυσή του το BBC παραθέτει τα επτά σενάρια πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την ώρα που εξακολουθεί να υπάρχει μια εύθραυστη ισορροπία στην περιοχή.

Σύμφωνα με το BBC, το πιο αισιόδοξο σενάριο προβλέπει περιορισμένες αεροπορικές και ναυτικές επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, καθώς και της παραστρατιωτικής οργάνωσης Basij, που υπάγεται στον έλεγχο του IRGC.

Το λιγότερο πιθανό ενδεχόμενο, που χαρακτηρίζεται ως «μοντέλο Βενεζουέλας», αναφέρεται σε μια ταχεία και ισχυρή αμερικανική επέμβαση η οποία, ωστόσο, δεν οδηγεί σε ανατροπή του καθεστώτος.

Ένα άλλο σενάριο προβλέπει την κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος και την αντικατάστασή του από στρατιωτική διακυβέρνηση — εξέλιξη που ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ως το πιθανότερο αποτέλεσμα.

Σε διαφορετική εκδοχή, το Ιράν προχωρά σε αντίποινα κατά αμερικανικών δυνάμεων, αλλά και κατά αραβικών γειτονικών χωρών και του Ισραήλ. Το ενδεχόμενο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό, καθώς η Τεχεράνη έχει δηλώσει πως βρίσκεται «με το δάχτυλο στη σκανδάλη», ενώ ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει δυναμικά σε περίπτωση επίθεσης.

Άλλο σενάριο περιλαμβάνει την τοποθέτηση ναρκών από το Ιράν στον Περσικό Κόλπο, απειλώντας την παγκόσμια ναυσιπλοΐα και τον εφοδιασμό πετρελαίου. Υπενθυμίζεται ότι κατά τον πόλεμο Ιράν–Ιράκ (1980–1988), το Ιράν είχε ναρκοθετήσει θαλάσσιες οδούς, ενώ ναρκαλιευτικά του Βασιλικού Ναυτικού συνέβαλαν στον καθαρισμό του Στενού του Ορμούζ, μεταξύ Ιράν και Ομάν.

Σε ένα ακόμη πιο σοβαρό ενδεχόμενο, το Ιράν επιτίθεται και βυθίζει αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ έχει επισημάνει ως ιδιαίτερα ανησυχητική την πιθανότητα «επίθεσης σμήνους», με μαζική χρήση drones που θα δυσκολέψουν την έγκαιρη αναχαίτισή τους.

Τέλος, ένα από τα πλέον ανησυχητικά σενάρια αφορά την πλήρη κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος και την επικράτηση χάους. Μια τέτοια εξέλιξη προκαλεί έντονη ανησυχία σε γειτονικές χώρες όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία. Πέρα από τον κίνδυνο εμφυλίου πολέμου, αντίστοιχου με εκείνους στη Συρία, την Υεμένη και τη Λιβύη, υπάρχει και ο φόβος εθνοτικών συγκρούσεων με πιθανή εμπλοκή Κούρδων, Βαλούχων και Αζερμπαϊτζανών.

H Σούδα «γεμίζει» αμερικανικά F-35

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ενισχύοντάς τις δυνάμεις τους στην περιοχή θα πιέσουν αποτελεσματικά το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, ούτως ώστε να το οδηγήσουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεών τους αναφορικά με μία συμφωνία για τα πυρηνικά της Τεχεράνης.

Όπως αναφέρει ανάρτηση του Clashreport στο Χ (πρώην Twitter) χθες (σ.σ. 21.02.2026), συνοδευόμενη από βίντεο και φωτογραφίες, περίπου δώδεκα αμερικανικά μαχητικά F-22 έχουν περάσει από το Ηνωμένο Βασίλειο με κατεύθυνση τη Μέση Ανατολή.