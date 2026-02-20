Νέος δασμός από Τραμπ: «Καθολικό επιπλέον 10% σε παγκόσμιο επίπεδο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε έκτακτη συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομους τους σαρωτικούς δασμούς που είχε επιβάλει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών να ακυρώσει τους δασμούς, χαρακτηρίζοντάς την «ντροπή για το αμερικανικό Έθνος». «Είναι βαθιά απογοητευτική η απόφαση», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως «ντρέπομαι για κάποιους δικαστές» επειδή «δεν έχουν το θάρρος να κάνουν αυτό που είναι σωστό» για τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ευχαρίστησε τους τρεις δικαστές που ψήφισαν υπέρ των δασμών, ενώ σχολίασε ότι οι ξένες χώρες «που μας κοροϊδεύουν εδώ και χρόνια» τώρα «χορεύουν στους δρόμους». «Δεν θα χορεύουν για πολύ, αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα υπογράψει ένα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο θα επιβάλει δασμούς ύψους 10% σε όλες τις χώρες, επικαλούμενος το Άρθρο 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, προσθέτοντας ότι θα ξεκινήσει και «πολλές άλλες έρευνες», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

«Δεν χρειάζεται να ρωτήσω το Κογκρέσο για τους δασμούς», τόνισε, διαβεβαιώνοντας ότι τα έσοδα από τους δασμούς «θα αυξηθούν». Οι «παγκόσμιοι δασμοί» του 10%, είπε, θα ισχύσουν για πέντε μήνες και θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν η Ουάσινγκτον θα πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε εντός του 2025 από τους δασμούς, απάντησε ότι δεν είναι σαφές εάν θα υπάρξουν αποζημιώσεις, «υποθέτει πως αυτό θα κριθεί από τα δικαστήρια» και ότι «η κατάληξη θα είναι ότι βρισκόμαστε στα δικαστήρια για την επόμενη πενταετία».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι όλες οι (εμπορικές) συμφωνίες που έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνησή του «ισχύουν», αλλά «απλώς θα πρέπει να τις κάνουμε με διαφορετικό τρόπο». Προηγουμένως ωστόσο είχε δηλώσει ότι κάποιες από τις συμφωνίες τις οποίες διαπραγματεύτηκε με βάση τον Νόμο Επειγουσών Οικονομικών Εξουσιών (IEEPA) του 1977 δεν ισχύουν.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο λέγοντας ότι «ντρέπεται για ορισμένα μέλη του που δεν είχαν το θάρρος να κάνουν ό,τι είναι σωστό για τη χώρα μας».

«Επέδειξαν αντιπατριωτική στάση και ανυπακοή στο Σύνταγμα μας» είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο. «Πιστεύω ότι αυτό το Δικαστήριο επηρεάστηκε από ξένα συμφέροντα και ένα πολιτικό κίνημα που είναι πολύ μικρότερο απ’ ότι θα πίστευε ο κόσμος», πρόσθεσε.

Η απόφαση του Δικαστηρίου ελήφθη με ψήφους 6 έναντι τριών. Με το σκεπτικό της πλειοψηφίας τάχθηκαν οι συντηρητικοί δικαστές Τζον Ρόμπερτς, Νιλ Γκόρσατς και Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ (οι δύο τελευταίοι διορίστηκαν από τον Τραμπ στην προηγούμενη θητεία του) και οι τρεις φιλελεύθεροι Σόνια Σοτομαγιόρ, Έλενα Κάγκαν και Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον. Την απόφαση καταψήφισαν οι συντηρητικοί Μπρετ Κάβανο, Κλάρενς Τόμας και Σάμιουελ Αλίτο, με τον Τραμπ να επαινεί τον πρώτο από αυτούς (τον οποίο διόρισε ο ίδιος), δηλώνοντας ότι «αισθάνεται πολύ υπερήφανος για αυτόν».

Ποιους δασμούς Τραμπ αφορά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ επηρεάζει όλους τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ βάσει των εξουσιών έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστών «ανταποδοτικών» δασμών του. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα στην εμπορική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τον Αύγουστο τέθηκε σε ισχύ η υπογεγραμμένη πολιτική του Τραμπ για την επιβολή παγκόσμιων δασμών σε περισσότερες από 90 χώρες. Οι επιβαρύνσεις κυμαίνονταν από 10% έως 20% για τις περισσότερες χώρες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν το 50% ή και το 100%, προκειμένου να ασκηθεί πίεση σε συγκεκριμένους εμπορικούς εταίρους.

Οι χώρες με τους υψηλότερους δασμούς

Μεταξύ των χωρών που επλήγησαν περισσότερο από τους δασμούς του Τραμπ συγκαταλέγονται:

Ινδία: 50%

Βραζιλία: 50%

Ελβετία: 39%

Καναδάς: 35%

Κίνα: 30% (σε ορισμένα προϊόντα ξεπέρασε το 100%, όμως οι νέοι δασμοί ανεστάλησαν μετά από διαπραγματεύσεις)

Νότια Αφρική: 30%

Μεξικό: 25%

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ με τις παραπάνω χώρες, αλλά και στη συνολική στρατηγική δασμών που είχε υιοθετήσει ο Τραμπ.

Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την Παρασκευή το πρόγραμμα επιβολής δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ένα ισχυρό πλήγμα στην βασική οικονομική πολιτική του Προέδρου μετά από μήνες χάους με τους εμπορικούς εταίρους της Αμερικής.

Μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας έκρινε ότι οι παγκόσμιες επιβαρύνσεις του προέδρου επιβλήθηκαν παράνομα βάσει του νόμου του 1977, του International Emergency Economic Powers Act.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι πιστεύει ότι πιθανές λύσεις θα μπορούσαν να διατηρήσουν παρόμοιους φόρους.

Σύμφωνα με τον Independent, ζητήθηκε από τους δικαστές να αποφασίσουν εάν ο Τραμπ είχε το δικαίωμα να επιβάλει εκτεταμένους δασμούς σε σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους της χώρας, βάσει του νόμου International Emergency Economic Powers Act του 1977, ο οποίος επιτρέπει στον πρόεδρο να ρυθμίζει το εμπόριο σε «ασυνήθιστες και έκτακτες» περιστάσεις, όταν κηρύσσεται εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε τον νόμο όταν αποφάσισε να επιβάλει βασικό δασμό 10% στις περισσότερες χώρες, επιπλέον των βαρύτερων «αμοιβαίων δασμών» στους κύριους εμπορικούς εταίρους.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτή η απόφαση αφορά τους δασμούς που παρουσιάστηκαν ως «αμοιβαίοι» από τον Ντόναλντ Τραμπ, όμως όχι εκείνους που εφαρμόζονται σε ειδικούς τομείς δραστηριότητας, όπως την αυτοκινητοβιομηχανία ή τον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Τραμπ: Ντροπή η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Στην πρώτη του αντίδραση, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «ντροπή» την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι υπερέβη τις αρμοδιότητές του επιβάλλοντας εκτεταμένους παγκόσμιους δασμούς, σύμφωνα με το CNN. Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν κατά τη διάρκεια του πρωινού που παρέθεσε στον Λευκό Οίκο για τους κυβερνήτες. Είπε στους παριστάμενους ότι έχει στο μυαλό του ένα εναλλακτικό σχέδιο, σύμφωνα με ένα από τα πρόσωπα που ήταν παρόντα. Το πρωινό με τους κυβερνήτες έχει πλέον ολοκληρωθεί, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν προετοιμαστεί για ενδεχόμενη ήττα στο Ανώτατο Δικαστήριο, διαβεβαιώνοντας τον πρόεδρο ότι, εάν το Δικαστήριο ακύρωνε τους δασμούς του, θα υπήρχαν άλλοι τρόποι για την εφαρμογή τους. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ φέρεται να διαμαρτυρόταν έντονα σε ιδιωτικές συνομιλίες ότι το Ανώτατο Δικαστήριο καθυστερούσε υπερβολικά να εκδώσει απόφαση, σύμφωνα με αρκετές πηγές που έχουν γνώση των τοποθετήσεών του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε την Παρασκευή ότι ο Τραμπ, παραβίασε την ομοσπονδιακή νομοθεσία όταν επέβαλε μονομερώς εκτεταμένους δασμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, σε μια ηχηρή ήττα για τον Λευκό Οίκο σε ένα ζήτημα που βρίσκεται στον πυρήνα της εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής του.

Η απόφαση θεωρείται πιθανότατα η σημαντικότερη δικαστική ήττα της δεύτερης θητείας Τραμπ ενώπιον του συντηρητικού Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο πέρυσι είχε επανειλημμένα ταχθεί υπέρ του προέδρου σε σειρά προσφυγών που αφορούσαν τη μεταναστευτική πολιτική, την αποπομπή επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών και τις μεγάλες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομους τους δασμούς του Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μελετά «με προσοχή» την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που έκρινε παράνομους τους δασμούς που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδόν σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα.

«Σημειώνουμε την απόφαση και την αναλύουμε με προσοχή» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Όλοφ Γκιλ, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, λέγοντας ότι αναμένει «διευκρινίσεις» από την αμερικανική κυβέρνηση «σε ό,τι αφορά τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει» έπειτα από αυτή τη δικαστική απόφαση.

«Οι επιχειρήσεις και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού εξαρτώνται από τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα των εμπορικών σχέσεων. Για αυτό εξακολουθούμε να τασσόμαστε υπέρ των χαμηλών δασμών και να εργαζόμαστε για τη μείωσή τους», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανέφερε προς το παρόν ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής της απόφασης για την εμπορική συμφωνία που σύναψε το περασμένο καλοκαίρι με τις ΗΠΑ. Με τη συμφωνία μειώθηκαν στο 15% οι δασμοί που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα μπορούσε να φρενάρει την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Η Επιτροπή εμπορικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται ότι θα ψηφίσει για το θέμα την Τρίτη.

Ο Γερμανός σοσιαλδημοκράτης ευρωβουλευτής Μπερντ Λάνγκε, ο επικεφαλής αυτής της Επιτροπής, ανακοίνωσε ότι συγκάλεσε για τη Δευτέρα «έκτακτη συνεδρίαση της ομάδας διαπραγμάτευσης και της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να συζητηθούν τα επόμενα βήματα και οι επιπτώσεις της απόφασης στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα».

«Δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος των ανταποδοτικών δασμών βασίζεται σε ένα πλέον αμφιλεγόμενο νομικό πλαίσιο, ούτε η αμερικανική κυβέρνηση, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν απλώς να ξαναρχίσουν τις δραστηριότητές τους χωρίς να συνέβη τίποτα», υπογράμμισε.