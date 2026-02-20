Back to Top
Πατρών Πύργου: Πρόσκρουση Ι.Χ. σε κολώνα της ΔΕΗ- Τραυματίστηκε η οδηγός

Το ατύχημα σημειώθηκε ανάμεσα σε Καμίνια και Αλισσό

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην ΠΕΟ Πατρών – Πύργου, στο ρεύμα προς Πάτρα, μεταξύ Καμινίων και Αλισσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός Ι.Χ. έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει σε κολώνα της ΔΕΗ, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές και έσπασε.

Η γυναίκα τραυματίστηκε και για τον λόγο αυτό κλήθηκαν άμεσα ασθενοφόρο και αστυνομία. 

