Πατρών Πύργου: Πρόσκρουση Ι.Χ. σε κολώνα της ΔΕΗ- Τραυματίστηκε η οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην ΠΕΟ Πατρών – Πύργου, στο ρεύμα προς Πάτρα, μεταξύ Καμινίων και Αλισσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός Ι.Χ. έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει σε κολώνα της ΔΕΗ, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές και έσπασε.

Η γυναίκα τραυματίστηκε και για τον λόγο αυτό κλήθηκαν άμεσα ασθενοφόρο και αστυνομία.