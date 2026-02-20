Πατρών Πύργου: Πρόσκρουση Ι.Χ. σε κολώνα της ΔΕΗ- Τραυματίστηκε η οδηγός

Το ατύχημα σημειώθηκε ανάμεσα σε Καμίνια και Αλισσό
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην ΠΕΟ Πατρών – Πύργου, στο ρεύμα προς Πάτρα, μεταξύ Καμινίων και Αλισσού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός Ι.Χ. έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει σε κολώνα της ΔΕΗ, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές και έσπασε.
Η γυναίκα τραυματίστηκε και για τον λόγο αυτό κλήθηκαν άμεσα ασθενοφόρο και αστυνομία.
Πάτρα: Νεαρή αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της
Πάτρα: 35χρονος φέρεται να επιχείρησε να πέσει από μπαλκόνι
Βιολάντα: Πιθανή η άσκηση ποινικών διώξεων και σε άλλα πρόσωπα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr