Πάτρα: Επίθεση κρατουμένου με κρεμάστρα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, 9 Απριλίου 2026, στις φυλακές Αγίου Στεφάνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 36χρονος υπήκοος Αλγερίας κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από 45χρονο Βούλγαρο συγκρατούμενό του, εντός του κελιού τους.

Ο δράστης φέρεται να χτύπησε τον παθόντα στο κεφάλι με κρεμάστρα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.