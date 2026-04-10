Πάτρα: Επίθεση κρατουμένου με κρεμάστρα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, 9 Απριλίου 2026, στις φυλακές Αγίου Στεφάνου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 36χρονος υπήκοος Αλγερίας κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από 45χρονο Βούλγαρο συγκρατούμενό του, εντός του κελιού τους.
Ο δράστης φέρεται να χτύπησε τον παθόντα στο κεφάλι με κρεμάστρα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.
Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
