Σοβαρά ερωτήματα για το κακοποιημένο βρέφος στον Πύργο: «Γιατί άργησαν 24 μέρες; Σε ποια χώρα ζούμε;»:

Στη φυλακή βρίσκονται πλέον η μητέρα και ο σύντροφός της, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση κακοποίησης του δεκάμηνου βρέφους, από τον Πύργο, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει οργή και αναπάντητα ερωτήματα.

Η εξέλιξη αυτή άργησε να έρθει, σύμφωνα με τον παιδοχειρούργο του Καραμανδανείου Βασίλη Αλεξόπουλο, που ήταν ο πρώτος ο οποίος διαπίστωσε την κακοποίηση στο βρέφος. Μιλώντας στο thebest.gr, θέτει ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα: «Γιατί υπήρξε καθυστέρηση εικοσιτεσσάρων ημερών για την εξέλιξη αυτή; Αυτά είναι απαράδεκτα να γίνονται. Ας σκεφτούμε ότι μόλις πριν τρεις ημέρες της πήραν το παιδί και το έβαλαν για αναδοχή, μέχρι τότε η γυναίκα αυτή βρισκόταν καθημερινά στο νοσοκομείο. Με ποια λογική; Σε ποια χώρα ζούμε;»

Τα λόγια του γιατρού αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που δύσκολα χωράει στο νού, το παιδί, που όπως αποδείχθηκε ήταν θύμα βαριάς κακοποίησης, έμεινε για εβδομάδες εκτεθειμένο στην παρουσία των κατηγορούμενων, ενώ το σύστημα παρέμενε αδρανές.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 16 Μαρτίου, όταν καταγγέλθηκε ότι το βρέφος έφερε σοβαρό τραύμα στο πόδι. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τη μητέρα, σχηματίζοντας δικογραφία για έκθεση ανηλίκου. Το παιδί διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου και νοσηλεύεται μέχρι και σήμερα.

Στη σύλληψη της μητέρας προχώρησαν το βράδυ της 8ης Απριλίου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, κατόπιν εντάλματος σύλληψης για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Μετά την απολογία της, αποφασίστηκε η προφυλάκισή της. Η 18χρονη και ο συνομήλικος σύντροφός της οδηγήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας, μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε σε βαθμό κακουργήματος από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.