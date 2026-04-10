Πύργος: Σύλληψη οδηγού μοτοσικλέτας χωρίς άδεια οδήγησης

Τι αναφέρει η αστυνομία
Σύλληψη στον Πύργο οδηγού μοτοσικλέτας χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στον Πύργο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από το Τμήμα Τροχαίας Πύργου για τροχονομική παράβαση.
