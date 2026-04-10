Συντάξεις Μαΐου 2026: Νωρίτερα από τις καθορισμένες ημερομηνίες η καταβολή τους

Νωρίτερα από την καθορισμένες ημερομηνίες θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις για τον μήνα Μάιο 2026.
Ειδικότερα, οι συντάξεις θα δοθούν στις 24 και στις 27 Απριλίου αντί Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και Τετάρτη 29 Απριλίου 2026.
Συνεπώς την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν:
- οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ,
- οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με το Ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ και
- όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
Τη Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026 θα πληρωθούν:
- Οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, και
- Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του ΔΗΜΟΣΙΟΥ .
