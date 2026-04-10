Σάντσεθ: Κάλεσμα για ισχυρότερη Ευρώπη με κοινή άμυνα και νέα στάση απέναντι στο Ισραήλ

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πιο ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, όχι μόνο σε στρατιωτικό αλλά και σε «ηθικό» επίπεδο, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

Παράλληλα ο Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε την Ευρωπαική Ένωση να επιδείξει μεγαλύτερη τόλμη και πολιτική βούληση σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στο European Pulse Forum της POLITICO στη Βαρκελώνη, ο Σάντσεθ τόνισε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να περιορίζεται στην απλή υπεράσπιση των συμφερόντων της, αλλά να λειτουργεί ως δύναμη σταθερότητας και ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση των διεθνών εξελίξεων.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή πρόκληση δεν αφορά μόνο την ενίσχυση της άμυνας, αλλά και την ενδυνάμωση των αξιών της ΕΕ.

«Η πρόκληση για την Ευρώπη δεν είναι μόνο να επανεξοπλιστεί για λόγους ασφάλειας, αλλά και να ενισχυθεί ηθικά ώστε να συμβάλει σε μια πιο σταθερή και ειρηνική παγκόσμια τάξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται λιγότερο προσηλωμένες σε πολυμερείς συνεργασίες, η Ευρώπη οφείλει να καλύψει μέρος του κενού και να ενισχύσει τον ρόλο της ως αυτόνομος γεωπολιτικός παίκτης.

Η Ισπανία ως «μοντέλο» ανάπτυξης

Ο Σάντσεθ παρουσίασε την Ισπανία ως παράδειγμα συνδυασμού οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής πολιτικής και πράσινης μετάβασης. Επισήμανε ότι σχεδόν το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, κάτι που —όπως είπε— συνέβαλε στη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις ενεργειακές αναταράξεις.