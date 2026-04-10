Πάπας Λέων: «Κανένας μαθητής του Χριστού δεν βρίσκεται στο πλευρό όσων ρίχνουν βόμβες»

Φωτογραφία: Al Jazeera

Σαφές μήνυμα κατά της κλιμάκωσης της βίας στη Μέση Ανατολή έστειλε ο Πάπας Λέων ΙΔ’, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο «παράλογη και απάνθρωπη βία».

«Οι ζωές θεωρούνται παράπλευρες απώλειες»
Σε σειρά αναρτήσεών του, ο Ποντίφικας τόνισε ότι στον πόλεμο οι ανθρώπινες ζωές αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμες:

«Οι ζωές των ανθρώπων έχουν θεωρηθεί το πολύ ως παράπλευρες απώλειεςιδιοτελών συμφερόντων», ανέφερε.

 Παράλληλα, υπογράμμισε ότι καμία στρατηγική ή πολιτικό όφελος δεν μπορεί να δικαιολογήσει την απώλεια αθώων:

«Καμία νίκη δεν αξίζει τη ζωή των πιο αδύναμων, των παιδιών ή των οικογενειών».

«Καμία σχέση με τον Χριστιανισμό»
Ο Πάπας Λέων ήταν κατηγορηματικός:

 «Κανένας “μαθητής του Χριστού” δεν βρίσκεται στο πλευρό όσων ρίχνουν βόμβες».

«Η στρατιωτική δράση δεν φέρνει ειρήνη»
Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, επεσήμανε ότι η χρήση στρατιωτικής ισχύος δεν μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική ειρήνη:

«Η στρατιωτική δράση δεν θα δημιουργήσει χώρο για ελευθερία ούτε θα φέρει περιόδους ειρήνης».

