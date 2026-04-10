Πάπας Λέων: «Κανένας μαθητής του Χριστού δεν βρίσκεται στο πλευρό όσων ρίχνουν βόμβες»
Σαφές μήνυμα κατά της κλιμάκωσης της βίας στη Μέση Ανατολή έστειλε ο Πάπας Λέων ΙΔ’, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο «παράλογη και απάνθρωπη βία».
«Οι ζωές θεωρούνται παράπλευρες απώλειες»
Σε σειρά αναρτήσεών του, ο Ποντίφικας τόνισε ότι στον πόλεμο οι ανθρώπινες ζωές αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμες:
«Οι ζωές των ανθρώπων έχουν θεωρηθεί το πολύ ως παράπλευρες απώλειεςιδιοτελών συμφερόντων», ανέφερε.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι καμία στρατηγική ή πολιτικό όφελος δεν μπορεί να δικαιολογήσει την απώλεια αθώων:
«Καμία νίκη δεν αξίζει τη ζωή των πιο αδύναμων, των παιδιών ή των οικογενειών».
«Καμία σχέση με τον Χριστιανισμό»
Ο Πάπας Λέων ήταν κατηγορηματικός:
«Κανένας “μαθητής του Χριστού” δεν βρίσκεται στο πλευρό όσων ρίχνουν βόμβες».
«Η στρατιωτική δράση δεν φέρνει ειρήνη»
Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, επεσήμανε ότι η χρήση στρατιωτικής ισχύος δεν μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική ειρήνη:
«Η στρατιωτική δράση δεν θα δημιουργήσει χώρο για ελευθερία ούτε θα φέρει περιόδους ειρήνης».
Σοκ στην Πάτρα- Νεκρή από τη φωτιά στο διαμέρισμα στα Ψηλά Αλώνια, η μητέρα του Μαρίνου Σκανδάμη- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ
Μειωμένη πασχαλινή έξοδος σε Πατρών- Αθηνών και Πατρών- Πύργου- Πτώση στην κίνηση σε σχέση με το 2025
Σοβαρά ερωτήματα για το κακοποιημένο βρέφος στον Πύργο: «Γιατί άργησαν 24 μέρες; Σε ποια χώρα ζούμε;»
