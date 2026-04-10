Χανιά: Ο επιτάφιος που έγινε viral - Έβαλαν λαμπάκια led στον τρούλο του

“Χάι τεκ” επιτάφιος στα Χανιά
Ένας διαφορετικός και εντελώς “χάι τεκ” επιτάφιος στολίστηκε φέτος στα Χανιά της Κρήτης, και, μάλιστα, σε έναν από τους πιο ιστορικούς ναούς της πόλης.
Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, πρόκειται για τον επιτάφιο του Ιερού Ναού του Προφήτη Ηλία στους Τάφους των Βενιζέλων, ο οποίος, όπως φαίνεται στις σχετικές φωτογραφίες, ενώ είναι στολισμένος με άνθη, ως είθισται, στην κορυφή του έχουν τοποθετηθεί χρωματιστά λαμπάκια led.
Αξίζει να σημειωθεί, πως οι απόψεις διίστανται σχετικά με τέτοιου είδους παρεμβάσεις.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr