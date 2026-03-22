Η μεγαλύτερη ευθεία της Ελλάδας: Πού βρίσκεται το εντυπωσιακό τμήμα 16 χιλιομέτρων

Στην Ελλάδα το οδικό ταξίδι σπάνια σημαίνει μεγάλες ευθείες.

Το ανάγλυφο της χώρας –με βουνά, φαράγγια και λόφους– επιβάλλει έναν δρόμο που στρίβει διαρκώς, ακολουθώντας τη μορφολογία του εδάφους.

Οι οδηγοί είναι συνηθισμένοι σε διαδοχικές καμπές και ορεινά περάσματα, σε διαδρομές που απαιτούν συνεχή προσοχή και πολλές φορές δοκιμάζουν ακόμη και το… στομάχι των επιβατών.

Οι ευθείες μεγάλης απόστασης αποτελούν σχεδόν εξαίρεση στο ελληνικό οδικό δίκτυο. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, όταν εμφανίζονται ξεχωρίζουν. Και η μεγαλύτερη από αυτές έχει αποκτήσει σχεδόν μυθική φήμη μεταξύ των οδηγών.

Η μεγαλύτερη ευθεία της Ελλάδας

Μετά από μετρήσεις και συγκρίσεις, η μεγαλύτερη ευθεία που μπορεί να συναντήσει κανείς στους ελληνικούς δρόμους βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, κοντά στη Θήβα.

Η λεγόμενη «ευθεία της Θήβας» φτάνει περίπου τα 16 χιλιόμετρα μήκος και θεωρείται η μεγαλύτερη συνεχόμενη ευθεία στο ελληνικό οδικό δίκτυο. Πρόκειται για τμήμα ενός από τους σημαντικότερους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, γεγονός που συμβάλλει τόσο στην ομαλή κυκλοφορία όσο και στην αυξημένη ασφάλεια των οδηγών.

Σε αντίθεση με τους επαρχιακούς δρόμους που χαρακτηρίζονται από συνεχείς στροφές, το συγκεκριμένο κομμάτι του αυτοκινητοδρόμου επιτρέπει μια σπάνια εμπειρία: πολλά χιλιόμετρα χωρίς καμία ουσιαστική καμπή.

Η ευθεία Τρικάλων–Καλαμπάκας

Πολύ κοντά σε αυτή την επίδοση βρίσκεται μια ακόμη εντυπωσιακή ευθεία στο ελληνικό δίκτυο. Πρόκειται για το τμήμα που συνδέει τα Τρίκαλα με την Καλαμπάκα.

Η συγκεκριμένη ευθεία φτάνει τα 13,7 χιλιόμετρα και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες της χώρας. Σε αντίθεση όμως με την περίπτωση της Θήβας, το συγκεκριμένο τμήμα περνά μέσα από περιαστική ζώνη, γεγονός που αλλάζει τη δυναμική της οδήγησης και περιορίζει τις υψηλές ταχύτητες.

Παρόλα αυτά, η μεγάλη της έκταση εξακολουθεί να την κατατάσσει στις πιο χαρακτηριστικές ευθείες της ελληνικής επικράτειας.

Η ευθεία της Εγνατίας κοντά στην Κομοτηνή

Η τρίτη μεγαλύτερη ευθεία της χώρας βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θράκη.

Λίγο έξω από την Κομοτηνή, με κατεύθυνση προς την Αλεξανδρούπολη, υπάρχει ένα τμήμα της Εγνατίας Οδού που εκτείνεται σε ευθεία για περίπου 10 χιλιόμετρα. Το σημείο αυτό αποτελεί μέρος του μεγάλου διαπεριφερειακού άξονα που ενώνει τη δυτική με την ανατολική Ελλάδα.

Η Εγνατία Οδός, χάρη στη σύγχρονη κατασκευή της, περιλαμβάνει αρκετά μεγάλα και ευθύγραμμα τμήματα, όμως η συγκεκριμένη ευθεία ξεχωρίζει για το μήκος της.

Όταν η ευθεία γίνεται… σπάνιο φαινόμενο

Το ελληνικό τοπίο δεν ευνοεί τις μεγάλες ευθείες. Τα βουνά, οι χαράδρες και η γεωγραφική ποικιλία έχουν διαμορφώσει ένα οδικό δίκτυο γεμάτο καμπές και αλλαγές πορείας.

Ακριβώς γι’ αυτό, κάθε μεγάλη ευθεία ξεχωρίζει και συχνά γίνεται σημείο αναφοράς για τους οδηγούς. Και η ευθεία της Θήβας, με τα 16 χιλιόμετρα της, παραμένει μέχρι σήμερα το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του σπάνιου «πολυτελούς» στοιχείου των ελληνικών δρόμων.

πηγή newmoney.gr