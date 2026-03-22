Μεσολόγγι: Εντυπωσιακή παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Το Μεσολόγγι πραγματοποίησε μια μεγαλειώδη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση για να τιμήσει την 25η Μαρτίου 1821, καθώς φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ύψιστη πράξη αυτοθυσίας, την Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, στην περιοχή της Ανατολικής Περιμετρικής Κλείσοβας, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (22/3) η επετειακή παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα και συμβολισμό στον φετινό εορτασμό προσέδωσε η παρουσία του ιστορικού Λαβάρου της Ελληνικής Επανάστασης από την Αγία Λαύρα των Καλαβρύτων.

Σημειώνεται ότι η μεταφορά της ημερομηνίας ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη 200η επέτειο από την Έξοδο του Μεσολογγίου και είχε σκοπό την διασφάλιση της μέγιστης δυνατής συμμετοχής στρατιωτικών τμημάτων στην παρέλαση και την απόδοση στρατιωτικών τιμών στην ιστορική και μοναδική αυτή επέτειο.

Εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη από F-16

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη από αεροσκάφος F-16 ενώ το μήνυμα του πιλότου της ομάδας Ζευς συγκίνησε άπαντες.

«Τιμή και δόξα στους Ελεύθερους Πολιορκημένους» ήταν τα λόγια του πιλότου, που συγκίνησαν τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι χειροκροτούσαν για αρκετή ώρα.