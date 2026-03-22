Το ΝΑΤΟ “εξετάζει” αν το Ιράν μπορεί να χτυπήσει ευρωπαϊκές πόλεις

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η αμυντική συμμαχία «εξετάζει» αν το Ιράν διαθέτει πυραύλους ικανούς να χτυπήσουν πόλεις όπως το Βερολίνο, τη Ρώμη και το Παρίσι, στον απόηχο της στόχευσης της αμερικανοβρετανικής βάσης στον Ινδικό Ωκεανό.

«Αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι βρίσκονται πολύ κοντά στο να αποκτήσουν αυτή την ικανότητα» δήλωσε ο Ρούτε, μιλώντας στο CBS News.

Ο Ρούτε ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες «συνεργάζονται» πλέον για να «διασφαλίσουν ότι είναι έτοιμες» να προστατεύσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους Financial Times το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει ένα «πολύ δυσμενές» μέλλον εάν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν συνδράμουν στην απελευθέρωση της κρίσιμης ναυτιλιακής οδού.

Ο Ρούτε επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ δεν μπόρεσαν να κοινοποιήσουν στους Ευρωπαίους συμμάχους εκ των προτέρων τις λεπτομέρειες της επικείμενης επίθεσης στο Ιράν, οπότε οι ευρωπαϊκές χώρες χρειάστηκαν «μερικές εβδομάδες για να συντονιστούν».

Λονδίνο: Οι ιρανικοί πύραυλοι κατά του Ντιέγκο Γκαρσία δεν έφθασαν τον στόχο τους ή αναχαιτίστηκαν

Σημειώνεται πως, ο Βρετανός υπουργός Στιβ Ριντ δήλωσε σήμερα ότι ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν εναντίον της αγγλοαμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό, «έπεσε προτού φθάσει τον στόχο του», ενώ ένας άλλος πύραυλος «αναχαιτίστηκε».

«Η εκτίμησή μας είναι ότι οι Ιρανοί έθεσαν όντως στο στόχαστρο το Ντιέγκο Γκαρσία», που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4.000 χιλιομέτρων από το Ιράν, δήλωσε ο Ριντ στο BBC.

«Ενας πύραυλος έπεσε μακριά από τον στόχο του, απέτυχε, και ο άλλος αναχαιτίστηκε και εξουδετερώθηκε» διευκρίνισε ο υπουργός Στέγασης, που εκπροσώπησε την κυβέρνηση στις πολιτικές εκπομπές σήμερα το πρωί. «Ομως, δεν πιστεύω ότι αυτό που συνέβη ήταν έκπληξη: το Ιράν εκτοξεύει ανεύθυνα πυραύλους σε όλη την περιοχή» πρόσθεσε.

Το Ντιέγκο Γκαρσία, που αποτελεί μέρος του αρχιπελάγους Τσάγκος, είναι μία από τις δύο βάσεις τις οποίες η Βρετανία επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν για αυτό που η βρετανική κυβέρνηση παρουσιάζει ως «αμυντικές επιχειρήσεις» στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Αν και κανένας από τους δύο πυραύλους δεν έπληξε τον στόχο του, η εκτόξευση αυτή επιτρέπει να σκεφθεί κανείς ότι η Τεχεράνη διαθέτει πυραύλους μεγαλύτερης εμβέλειας από ό,τι εθεωρείτο προηγουμένως. Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναπτύξει βομβαρδιστικά και άλλο εξοπλισμό στο Ντιέγκο Γκαρσία.

Την Παρασκευή, η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα επέτρεπε στην Ουάσινγκτον να χρησιμοποιήσει τις βάσεις της στο Ντιέγκο Γκαρσία και το Φέρφορντ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, προκειμένου να πλήξουν τις «εγκαταστάσεις πυραύλων και μέσα που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον πλοίων στο Στενό του Ορμούζ».

Βρετανική επίσημη πηγή επιβεβαίωσε πως η «αποτυχημένη προσπάθεια του Ιράν να θέσει στο στόχαστρο το Ντιέγκο Γκαρσία» έλαβε χώρα πριν από την ανακοίνωση της Παρασκευής.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα συρθεί σε αυτήν τη σύγκρουση» είπε ακόμη σήμερα ο Ριντ, ο οποίος πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει «καμιά συγκεκριμένη εκτίμηση σύμφωνα με την οποία οι Ιρανοί θέτουν στο στόχαστρο το Ηνωμένο Βασίλειο ή ακόμη ότι έχουν τη δυνατότητα, αν το επιθυμούσαν».

Υπογράμμισε επίσης την απόκλιση των θέσεων ανάμεσα στη Βρετανία και στις ΗΠΑ για τον πόλεμο, καθώς ο Βρετανός πρωθυπουργός δέχθηκε τα φραστικά πυρά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμ τις τελευταίες εβδομάδες. «Δεν είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία που το Ηνωμένο Βασίλειο και ένας Βρετανός πρωθυπουργός έχουν διαφορετική άποψη από εκείνην του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό συνέβη στο Βιετνάμ» υπενθύμισε ο Ριντ.