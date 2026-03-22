Το Ισραήλ βομβάρδισε γέφυρα στον νότιο Λίβανο - Η στιγμή της κατάρρευσης

Το Ισραήλ χτύπησε την Κυριακή γέφυρα που συνδέει τον νότιο Λίβανο με το υπόλοιπο της χώρας, μετά την εντολή προς τον στρατό του να καταστρέψει όλες τις διελεύσεις πάνω από τον ποταμό Λιτάνι και να εντείνει την κατεδάφιση κατοικιών κοντά στα νότια σύνορα.

WATCH: Israeli airstrike targets Qasmiyeh Bridge over the Litani River in southern Lebanon — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 22, 2026

Η καταστροφή γεφυρών και σπιτιών σηματοδοτεί σημαντική κλιμάκωση στην ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο, η οποία εμπλέχθηκε στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου, όταν η ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ σε ισραηλινό έδαφος.

Το διεθνές δίκαιο απαγορεύει σε στρατούς να πλήττουν πολιτικές υποδομές, και ο επικεφαλής ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έχει επικρίνει ενέργειες του Ισραήλ, όπως οι μαζικές εντολές εκκένωσης.

Η επίθεση της Κυριακής κατέστρεψε γέφυρα που διέσχιζε αγροτικές εκτάσεις και ήταν μία από τις κύριες οδούς που συνδέουν τον νότιο με τον κεντρικό Λίβανο. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είχε ανακοινώσει νωρίτερα την Κυριακή ότι η γέφυρα θα πλήττονταν.

Νωρίτερα, Ισραηλινός σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο Ισραηλινού πολίτη από πυρά από τον Λίβανο στον τρέχοντα πόλεμο. Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν επίσης σκοτωθεί στις μάχες στον νότιο Λίβανο.

Οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 1.000 ατόμων, μεταξύ των οποίων, 120 παιδιά, 80 γυναίκες και 40 μέλη ιατρικού προσωπικού, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι ο στρατός διατάχθηκε να καταστρέψει όλες τις γέφυρες πάνω από τον Λιτάνι που χρησιμοποιούνταν για «τρομοκρατική δραστηριότητα», για να αποτραπεί η μετακίνηση μαχητών της Χεζμπολάχ και όπλων προς τον Νότο.

Ο στρατός είχε ήδη καταστρέψει τρεις γέφυρες στον νότιο Λίβανο τις τελευταίες δέκα ημέρες.

«Ανθρωπιστική καταστροφή»

Ο Ραμζί Καΐς, εκ μέρους της οργάνωσης Human Rights Watch στον Λίβανο, δήλωσε στο Reuters ότι το διεθνές δίκαιο απαιτεί από τους ένοπλους να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις στους πολίτες από πλήγματα σε υποδομές όπως οι γέφυρες, ακόμη και αν οι στόχοι χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

«Αν πλήττονται όλες αυτές οι γέφυρες και η περιοχή νότια του Λιτάνι απομονωθεί από την υπόλοιπη χώρα, τότε η ζημιά στους πολίτες θα είναι τόσο μεγάλη που θα έχουμε ανθρωπιστική καταστροφή, καθώς οι κάτοικοι δεν θα έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα βασικά είδη», τόνισε.

Η καταστροφή κατοικιών στον νότιο Λίβανο σε μεγάλη κλίμακα θα συνιστούσε αδικαιολόγητη καταστροφή, κάτι που θεωρείται έγκλημα πολέμου, πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι δυνάμεις του εκτελούν εδαφικές επιχειρήσεις και στοχευμένες επιδρομές κατά μαχητών και αποθηκών όπλων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, με σκοπό την προστασία των κατοίκων στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα.

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό συνάντησε τον Ισραηλινό ομόλογό του, Γκίντεον Σαρ, στην Ιερουσαλήμ την Παρασκευή, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις της Γαλλίας για ενδεχόμενη εδαφική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας και διάρκειας.

Ο Μπαρό τόνισε ότι κάλεσε Ισραηλινούς και Λιβανέζους αξιωματούχους να βρουν μόνιμη λύση, η οποία, όπως είπε, δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με στρατιωτικά μέσα.