Αμπελόκηποι: Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε 14 σταθμευμένα οχήματα- ΒΙΝΤΕΟ

Συνελήφθη τα ξημερώματα στους Αμπελόκηπους μια 40χρονη οδηγός ΙΧ, η οποία εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00, στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Ειδικότερα, η 40χρονη στην προσπάθεια της να παρκάρει τράκαρε σε 14 οχήματα που ήταν σταθμευμένα επί των οδών Κανδάνου, Μεσσηνίας, Καλαμών και Τρικάλων.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι έκαναν αλκοτέστ στην 40χρονη, διαπιστώνοντας ότι η ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό της ήταν 0,78 mg/L, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.