Τελεσίγραφο 48 ωρών του Τραμπ προς το Ιράν να ανοίξει το Στενό Ορμούζ

Η Τεχεράνη απείλησε σήμερα, Κυριακή, να πλήξει υποδομές-κλειδιά στη Μέση Ανατολή, απαντώντας αμέσως στο τελεσίγραφο που της έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ μέσα σε 48 ώρες, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα πλήξουν και θα αφανίσουν σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν.

«Εάν το Ιράν δεν ανοίξει πλήρως, χωρίς (να υφίσταται) απειλή το Στενό του Ορμούζ εντός 48 ωρών από αυτή ακριβώς τη χρονική στιγμή το χρονικό, οι ΗΠΑ θα πλήξουν και θα αφανίσουν τους διάφορους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους, ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο», απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ με μήνυμα που ανήρτησε στο Truth Social λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος).

Το Ιράν αμέσως απάντησε: αν η Ουάσιγκτον εφαρμόσει την απειλή της, ο ιρανικός στρατός θα στοχοθετήσει τις υποδομές «ενέργειας, τεχνολογίας, πληροφοριών και αφαλάτωσης νερού» στην περιοχή οι οποίες συνδέονται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Κατά την 23η ημέρα του πολέμου, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα κοινά πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, οι επιθέσεις συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή.

«Στην καρδιά της Τεχεράνης»

Σήμερα τα ξημερώματα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα «στην καρδιά της Τεχεράνης», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Το Ιράν έπληξε δύο φορές χθες Σάββατο το νότιο Ισραήλ προκαλώντας ζημιές και πολλούς τραυματίες.

Το πρώτο πλήγμα είχε στόχο κατοικημένη περιοχή στη Ντιμόνα, μια πόλη όπου βρίσκεται στρατηγικό κέντρο πυρηνικής έρευνας στην έρημο Νεγκέβ, και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό περίπου 30 ανθρώπων, εκ των οποίων ένας σοβαρά.