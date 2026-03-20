Το νέο μάθημα που θα μπει στις τάξεις από τον Σεπτέμβριο του 2026

Από το σχολικό έτος 2026-2027, οι μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών θα παρακολουθούν μάθημα Ηθικής.



Από τον Σεπτέμβριο του 2026, οι σχολικές τάξεις θα υποδεχτούν ένα νέο, αυτόνομο μάθημα, την Ηθική, το οποίο εισάγεται για τους μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά, καλύπτοντας ουσιαστικά τη διδακτική ώρα που μέχρι σήμερα δεν αξιοποιούταν.

Το μάθημα σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου θα διδάσκεται στις τέσσερις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου, και έχει τον ίδιο αριθμό ωρών ανά τάξη με τα Θρησκευτικά ώστε να καλύψει τις διδακτικές ώρες των μαθητών που έχουν απαλλαχθεί από τα Θρησκευτικά και στην θέση τους δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα μάθημα να το αναπληρώσει.

Το μάθημα της Ηθικής εστιάζει στην κατανόηση και διερεύνηση θεμάτων που αφορούν την ανθρώπινη ύπαρξη, τη συμπεριφορά στην κοινωνία και τα ηθικά διλήμματα της καθημερινότητας. Προσεγγίζει την ηθική φιλοσοφία ως εργαλείο σκέψης και ανάλυσης, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν κριτική σκέψη, να εκφράζουν τεκμηριωμένα επιχειρήματα και να σταθμίζουν αξίες και επιλογές χωρίς προκαθορισμένες απαντήσεις. Στο Γυμνάσιο, το μάθημα λειτουργεί ως εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ηθικής φιλοσοφίας, δίνοντας έμφαση στα ανοιχτά ερωτήματα που τη χαρακτηρίζουν, ενώ στο Λύκειο οι μαθητές εμβαθύνουν στις διαστάσεις της ηθικής, συνδέοντας την με καθημερινά ζητήματα, κοινωνικά πλαίσια και προσωπικές επιλογές.

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του μαθήματος είναι η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση. Οι έννοιες και οι αρχές της Ηθικής συνδέονται με όλα τα γνωστικά αντικείμενα, από τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες έως τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές, ενισχύοντας τη σύνδεση της σχολικής γνώσης με τον πρακτικό βίο και την καθημερινή ζωή. Παράλληλα, καλλιεργείται η κουλτούρα του διαλόγου, η ικανότητα στην αντιπαράθεση επιχειρημάτων, η σύνθεση διαφορετικών απόψεων και η ανάπτυξη κριτικού και αυτοκριτικού αναστοχασμού. Οι μαθητές μαθαίνουν να αξιολογούν ιδέες, πολιτικές θεωρίες, κοινωνικά συστήματα και θρησκευτικά δόγματα με τρόπο ορθολογικό και ηθικά τεκμηριωμένο.