WSJ: Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη ξεκινούν την επιχείρηση «απελευθέρωσης» των Στενών του Ορμούζ

«Τα A-10 Warthog δραστηριοποιούνται τώρα στη νότια πτέρυγα, στοχεύοντας σκάφη ταχείας επίθεσης στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο, ο στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Νταν Κέιν. Πρόσθεσε ότι τα Apache «έχουν ενταχθεί στη μάχη στη νότια πτέρυγα».

Εάν ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στείλουν και πολεμικά πλοία ώστε να συνοδεύσουν με ασφάλεια τα δεξαμενόπλοια από και προς τον Περσικό Κόλπο.

Η WSJ αναφέρει σε σημερινό (20.03.2026) δημοσίευμά της πως τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πετούν σε χαμηλό ύψος πάνω από τα Στενά του Ορμούζ, βομβαρδίζοντας πολεμικά πλοία του Ιράν. Πρόκειται για μέρος του σχεδίου του Πενταγώνου για τη μείωση του κινδύνου από τις ιρανικές δυνάμεις που μέσω των Στενών του Ορμούζ, πιέζουν για τον τερματισμό του πολέμου.

Βαριά αμερικανικά οπλισμένα μαχητικά Α-10 -γνωστά ως Warthog- μαζί με αμερικανικά ελικόπτερα Apache, ξεκίνησαν να επιχειρούν πάνω από τα Στενά του Ορμούζ , σε μία προσπάθεια να πλήξουν drones και πυραύλους του Ιράν που έχει μπλοκάρει την ελεύθερη διέλευση των πετρελαιοφόρων από την περιοχή, προκαλώντας έκρηξη στις τιμές των καυσίμων.

Η επιχείρηση για την «εκκαθάριση» της περιοχής, αναμένεται να διαρκέσει εβδομάδες, προσθέτει.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε πως έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές πάνω από 120 ιρανικά πλοία.

Παρά τις συνεχόμενες επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ, εκτιμάται πως το Ιράν διαθέτει ακόμη τεράστια αποθέματα ναρκών, πυραύλων κρουζ και εκατοντάδες άθικτα σκάφη σε κρυφές εγκαταστάσεις, δήλωσε ο Φαρζίν Ναντίμι, εμπειρογνώμονας σε θέματα ιρανικής άμυνας.

«Πιστεύω ότι θα χρειαστούν εβδομάδες για να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα μπορούν να πραγματοποιηθούν ασφαλείς επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ», είπε. «Ακόμα και τότε, πολλά από τα ιρανικά μέσα θα παραμείνουν άθικτα».

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί σε ποιο βαθμό το Ιράν έχει τοποθετήσει ναρκοπέδια στα Στενά του Ορμούζ. Διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών ναρκών, συμπεριλαμβανομένων τύπων που μπορούν να πυροδοτηθούν με τηλεχειριστήριο όταν περνάει κάποιο πλοίο.

Η μείωση της απειλής σε σημείο που τα πλοία να μπορούν να ξαναρχίσουν να διέρχονται από το στενό είναι «εφικτή, αλλά χρειάζεται χρόνος και πιθανότατα δεν θα φτάσουμε ποτέ στο 100%», είπε ο Μάικλ Κόνελ, αναλυτής για το Ιράν. «Θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα στάδιο όπου τα πλοία θα περνούν, αλλά θα υπάρχει ακόμα η πιθανότητα να δεχτούν ένα τυχερό χτύπημα», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, μονάδα με περίπου 2.200 πεζοναύτες βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή, όπου θα μπορούσε να σημαντικό διαδραματίσει ρόλο στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, καταλαμβάνοντας τα νησιά στα ανοικτά της νότιας ακτής του Ιράν.

Το Ιράν έχει ήδη προειδοποιήσει και απειλήσει πως η κατάληψη των ιρανικών νησιών θα προκαλέσει μεγαλύτερα αντίποινα σε σχέση με τον βομβαρδισμό των βάσεων στο νησί Χαργκ.