Αδιάκοποι βομβαρδισμοί ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν

Εκρήξεις σε Κατάρ και Σαουδική Αραβία – Νέα επίθεση σε διυλιστήριο στο Κουβέιτ

Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν το ανελέητο σφυροκόπημα σε έναν πόλεμο που απειλεί να προκαλέσει γενικευμένη ανάφλεξη σε όλη τη Μέση Ανατολή. Εκρήξεις σημειώθηκαν στην Ιερουσαλήμ μετά τα μεσάνυχτα, ενώ το Τελ Αβίβ απάντησε με αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη. Επιθέσεις σημειώθηκαν σε ενεργειακές υποδομές σε Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ. Παράλληλα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σκαρφαλώνουν σε πρωτοφανή επίπεδα, ενώ Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζουν τις απειλές προς το Ιράν.

Ολονύχτιο σφυροκόπημα στο Ιράν Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν μαζικές επιθέσεις προς το Ιράν τα μεσάνυχτα κυρίως στα ανατολικά της Τεχεράνης. Υπήρξαν επίσης επιθέσεις στο Καράτζ, στα δυτικά, στο Κερμάν, στο νότο, καθώς και στο λιμάνι Λενγκέχ, στην επαρχία Χορμοζγκάν, επίσης στα νότια. Πρόκειται για μια σειρά επιθέσεων σε όλη τη χώρα που άρχισε τα μεσάνυχτα και διήρκεσε μέχρι το πρωί.

Το διυλιστήριο στη Μίνα αλ-Αχμάντι του Κουβέιτ δέχτηκε νωρίτερα επίθεση Φωτιές εκδηλώθηκαν σε διυλιστήριο της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου του εμιράτου του Κουβέιτ, εξαιτίας επιδρομής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KUNA. «Το διυλιστήριο Μίνα αλ Αχμάντι, που ανήκει στην Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου του Κουβέιτ (KNPC), έγινε στόχος εχθρικών επιθέσεων με drones, που προκάλεσαν πυρκαγιές σε κάποιες από τις μονάδες του» και το κλείσιμο κάποιων, ανέφερε το πρακτορείο. Ήδη την προηγουμένη επίθεση στο διυλιστήριο προκάλεσε το ξέσπασμα πυρκαγιάς.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε τέσσερα drones Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι τέσσερα ακόμη drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στα ανατολικά, καθώς η χώρα συνεχίζει να αμύνεται στις επιθέσεις του Ιράν.

Κράτη του Κόλπου αντιμέτωπα με νέες επιθέσεις Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι αντιαεροπορικές άμυνές τους ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με πυραύλους, ενώ η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τουλάχιστον επτά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα. Επίσης στον Κόλπο, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι θραύσματα κατά τη διάρκεια «ιρανικής επίθεσης» προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη, ενώ ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας. Η πυρκαγιά ελέγχθηκε, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Στο Κουβέιτ, ο στρατός ανέφερε σε ανακοινωθέν του ότι η αντιαεροπορική άμυνα επιχείρησε για να «αντιμετωπίσει εχθρικό πύραυλο και απειλές drones», ενώ το υπουργείο Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναφέρθηκε σε «απειλή» εξαιτίας εκτοξεύσεων «πυραύλων». Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο με ανακοινωθέντα του περί «αναχαίτισης και καταστροφής» έξι drones στο ανατολικό τμήμα της χώρας κι άλλου ενός στο βόρειο. Χθες Πέμπτη το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του εναντίον ενεργειακών υποδομών στον Κόλπο, με drones να πλήττουν διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία κι άλλα δύο στο Κουβέιτ, την επομένη πλήγματος που προκάλεσε μεγάλο ζημιές στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στο Κατάρ, σε αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα στο ιρανικό κοίτασμα φυσικού αερίου Νότια Παρς, το οποίο μοιράζονται η Τεχεράνη και η Ντόχα.

«Χρειάζονται χρήματα για να σκοτώνεις κακούς», δηλώνει ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Χέγκσεθ Ερωτηθείς σχετικά με τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια που φέρεται να ζήτησε το αμερικανικό Πεντάγωνο για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, ο αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ απάντησε χθες Πέμπτη «χρειάζονται χρήματα για να σκοτώνεις του κακούς». Το κόστος του πολέμου που διεξάγουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή δεν είναι γνωστό δημόσια. Πάντως είναι σίγουρο πως είναι πολύ υψηλό. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο οικονομικός ελεγκτής του Πενταγώνου αποκάλυψε στο Κογκρέσο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης μελών του ότι μόνο οι πρώτες έξι ημέρες των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων είχαν κόστος 11,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σενάρια τρόμου για εκτόξευση του πετρελαίου στα 180 δολάρια το βαρέλι Παράγοντες του τομέα του πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία προβλέπουν ότι οι τιμές του πετρελαίου ίσως ξεπεράσουν τα 180 δολάρια το βαρέλι αν τα προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς εξαιτίας του πολέμου στο Ιράκ συνεχιστούν και διαρκούν ακόμη περί τα τέλη του Απριλίου, ανέφερε χθες Πέμπτη η εφημερίδα Wall Street Journal.

Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ Εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ για νέες ομοβροντίες πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και την ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού στην πόλη, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο τις τελευταίες ώρες για τρεις ομοβροντίες πυραύλων, με τις πιο πρόσφατες λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ακόμη μια περίπου 10 λεπτά πριν από τις 03:00. Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) δεν έκανε λόγο για θύματα. Η ισραηλινή αστυνομία αναφέρθηκε σε ζημιές σε διάφορες τοποθεσίες. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, θραύσμα έπεσε στην πόλη Χάιφα και σε εκπαιδευτικό ίδρυμα σε προάστιό της. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.