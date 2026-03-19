Μέση Ανατολή: Χτυπήθηκε διυλιστήριο στη Χάιφα - Κύπρος: Ηχησαν σειρήνες στο Ακρωτήρι

Συνεχίζεται για 20ή ημέρα η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή , με το Ισραήλ να χτυπά σημαντικό κοίτασμα φυσικού αερίου στο Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να απαντά με πλήγματα στην κυριότερη εγκατάστη LNG του Κατάρ και τον Τραμπ να απειλεί με περαιτέρω κλιμάκωση.

BREAKING: Power outage across multiple areas of Haifa, Israel following direct Iranian missile strike on the refinery. — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

17:19

Κύπρος: Ηχησαν σειρήνες στο Ακρωτήρι

Συναγερμός σήμανε στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, καθώς ήχησαν σειρήνες.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, κάτοικοι της περιοχής έλαβαν το ακόλουθο μήνυμα: «Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου. Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».

Υστερα από περίπου πέντε λεπτά ο συναγερμός έληξε και έγινε άρση των περιορισμών.

17:02

Πρωθυπουργός Κατάρ: Εχουμε δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ αλ Θάνι, κάλεσε σε άμεσο τερματισμό του πολέμου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Ακολουθούν τα σημαντικότερα σημεία της ομιλίας του:

Ο τρέχων πόλεμος πρέπει να σταματήσει «αμέσως»

Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις του και να μην επεκτείνει τη σύγκρουση στην περιοχή. Οποιαδήποτε επέκταση του πολέμου δεν θα οδηγήσει ποτέ στη σταθερότητα.

Οι ισχυρισμοί του Ιράν ότι στοχεύει αμερικανικές βάσεις είναι «απαράδεκτοι και αδικαιολόγητοι».

Η χθεσινή επίθεση στις υποδομές του Ρας Λάφαν δείχνει ότι το Ιράν στοχεύει ενεργειακές υποδομές που είναι ζωτικής σημασίας για το Κατάρ και ολόκληρο τον κόσμο. Η επίθεση θα επηρεάσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Το Κατάρ διατηρεί το δικαίωμά του, βάσει του διεθνούς δικαίου, να απαντήσει στις ιρανικές επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου.



16:51

Νέα ιρανική πυραυλική επίθεση προς το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε νέα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν.

Αναμένεται να ηχήσουν σύντομα οι σειρήνες στην περιοχή της Ιερουσαλήμ και στο κεντρικό Ισραήλ.



16:44

Τα αντίποινα του Ιράν κατά ενεργειακών υποδομών

Μετά την ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό κοίτασμα του South Pars, το Ιράν έχει εξαπολύσει το τελευταίο 24ωρο επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές κρατών του Κόλπου στο πλαίσιο αντιποίνων.

Ακολουθούν τα έως τώρα επιβεβαιωμένα ιρανικά χτυπήματα:

Εκτεταμένες ζημιές στο Ρας Λαφάν του Κατάρ όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος κόμβος υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο.

Drone χτύπησε διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία.

Πυρκαγιές έχουν καταγραφεί σε δύο ενεργειακές υποδομές στο Κουβέιτ.

Θραύσματα πυραύλων έπεσαν σε ενεργειακές υποδομές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

16:35

Συναγερμός λόγω απειλής στο Κατάρ

Οι αρχές του Κατάρ εξέδωσαν προειδοποίηση, καλώντας τον κόσμο να παραμείνει στα σπίτια του και σε άλλα ασφαλή μέρη «μέχρι να περάσει ο κίνδυνος».



16:32

IDF: Εξουδετερώθηκαν οι ναυτικές δυνατότητες του Ιράν στην Κασπία

«Εχουμε εξουδετερώσει τις ναυτικές δυνατότητες του Ιράν στην Κασπία Θάλασσα», δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν εχθές οι οποίες ήθελαν ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικές ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή.



16:26

Ιρανός ΥΠΕΞ: Μηδενική αυτοσυγκράτηση εάν οι ενεργειακές μας υποδομές δεχθούν ξανά επίθεση

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα επιδείξει καμία αυτοσυγκράτηση σε περίπτωση που οι ενεργειακές εγκαταστάσεις της δεχθούν εκ νέου επίθεση.

«Η απάντησή μας στην επίθεση του Ισραήλ κατά των υποδομών μας αξιοποίησε ένα μικρό μέρος της δύναμής μας. Ο μόνος λόγος για την αυτοσυγκράτηση ήταν ο σεβασμός προς το αίτημα για αποκλιμάκωση», δήλωσε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στο X.

«Μηδενική αυτοσυγκράτηση εάν οι υποδομές μας δεχθούν ξανά επίθεση», συνέχισε.

16:13

16:03

Κατάρ: «Χρειαζόμαστε 3 έως 5 έτη για την αποκατάσταση των ζημιών»

Οι επιθέσεις του Ιράν κατά του Κατάρ έχουν προκαλέσει ζημιές σε εγκαταστάσεις που παράγουν το 17% της εξαγωγικής δυναμικότητας σε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) της μονάδας και θα χρειασθούν τρία έως πέντε χρόνια για την αποκατάστασή τους, δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της QatarEnergy Σάαντ αλ Καάμπι, αναφερόμενος στο Ras Laffan, στο βόρειο Κατάρ, το μεγαλύτερο κέντρο υγροποίησης φυσικού αερίου στον κόσμο.

Η QatarEnergy ανακοίνωσε νωρίτερα «σημαντικές ζημιές» στο Ras Laffan έπειτα από κύματα διαδοχικών επιθέσεων που προκάλεσαν «μεγάλες πυρκαγιές», οι οποίες τέθηκαν υπό έλεγχο.

«Ποτέ, και στα πιο άγρια όνειρά μου, δεν είχα φανταστεί ότι το Κατάρ - το Κατάρ και η περιοχή - θα δεχόταν τέτοια επίθεση, ειδικά από αδελφή μουσουλμανική χώρα τον μήνα του Ραμαζανιού», είπε.

15:44

Γκουτέρες: «Ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος»

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να σταματήσουν τον πόλεμο και κάλεσε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των γειτόνων του.

«Είναι καιρός να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο που κινδυνεύει να ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχο», δήλωσε ο Γκουτέρες σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες μετά τη συνάντησή του με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ζήτησε επίσης να τερματιστεί το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, το οποίο απειλεί την παγκόσμια οικονομία.

15:40

Ισραηλινός υπουργός: «Ευλογία» ο πόλεμος εναντίον του Ιράν

Ισραηλινός υπουργός δήλωσε σήμερα πως «κάθε μέρα της εκστρατείας» των βομβαρδισμών που εξαπολύουν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εδώ και τρεις εβδομάδες εναντίον του Ιράν είναι «μια τεράστια ευλογία για το Ισραήλ».

«Η συζήτηση δεν πρέπει να γίνεται για το πότε θα τελειώσει (ο πόλεμος) αλλά για το πώς θα παρατείνουμε και θα βαθύνουμε τις ζημιές που προκαλούμε», δήλωσε ο Ζεέβ Ελκίν, μέλος του Λικούντ, του δεξιού κόμματος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

15:37

Κοινή δήλωση 6 χωρών: Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην ασφαλή διέλευση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Αρκετές χώρες της Ευρώπης δήλωσαν την Πέμπτη, σε κοινή ανακοίνωση με την Ιαπωνία, ότι θα λάβουν μέτρα για τη σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών και ότι είναι έτοιμες να συμβάλουν στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία καταδίκασαν τις επιθέσεις του Ιράν και κάλεσαν την Τεχεράνη να σταματήσει αμέσως τις ενέργειές της.

Χαιρετίζοντας την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, η ανακοίνωση πρόσθεσε: «Θα λάβουμε και άλλα μέτρα για τη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με ορισμένες χώρες για την αύξηση της παραγωγής».

15:30

Ισραηλινοί αξιωματούχοι: Σε συντονισμό με τις ΗΠΑ η επίθεση στο κοίτασμα South Pars

Η ισραηλινή επίθεση στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του South Pars στο Ιράν την Τετάρτη συντονίστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πιθανότατα δεν θα επαναληφθεί, δήλωσαν τρεις ισραηλινοί αξιωματούχοι την Πέμπτη.

Ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Ουάσιγκτον «δεν γνώριζε τίποτα για τη συγκεκριμένη επίθεση», η οποία προκάλεσε εκτεταμένα ιρανικά αντίποινα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στις χώρες του Κόλπου.

15:19

Το Πεντάγωνο ζητά 200 δισ. δολάρια για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στο Ιράν

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι το Πεντάγωνο θα μπορούσε να λάβει έως και 200 δισ. εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν.

«Χρειάζονται χρήματα για να σκοτώσεις τους "κακούς"», είπε ο Χέγκσεθ, προσθέτοντας ότι είναι σημαντικό για τις ΗΠΑ να διαθέτουν «επαρκή χρηματοδότηση» για οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί στο μέλλον.

14:59

Οι Ευρωπαίοι κάλεσαν σε διαπραγματεύσεις για κατάπαυση πυρός

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να εμπλακούν σε διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τον μακροπρόθεσμο, παγκόσμιο αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η ανταλλαγή πυρών της Τετάρτης αποτελεί «απερίσκεπτη κλιμάκωση», φτάνοντας στις συνομιλίες της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες. Τόνισε ότι αν καταστραφούν οι ενεργειακές «ικανότητες παραγωγής» στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος θα έχει πολύ πιο μακροχρόνιο αντίκτυπο. Κάλεσε σε άμεσες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν, εκφράζοντας την ελπίδα όλοι να «συνέλθουν».

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλας, επίσης στις Βρυξέλλες, περιέγραψε τις επιθέσεις του Ιράν στο Κατάρ ως πηγή περαιτέρω χάους. «Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε μια έξοδο από αυτόν τον πόλεμο, όχι κλιμάκωση», τόνισε. Επισήμανε τη σύνδεση μεταξύ των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, λέγοντας ότι «η Ρωσία ωφελείται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η προσωπική του αλληλογραφία με τον Ντόναλντ Τραμπ δείχνει πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι έτοιμος να σταματήσει τις στρατιωτικές ενέργειες. Ο Μερτς δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι «ευγνώμων» για το σήμα του Τραμπ ότι είναι έτοιμος να «τερματίσει τις μάχες».

14:53

Πόλεμος στο Ιράν: Το σφυροκόπημα και το στρατηγικό αδιέξοδο

Ο Τραμπ βυθίζεται ολοένα και βαθύτερα στον βάλτο του Περσικού. Η «ανταρσία» των Ευρωπαίων, οι αντιδράσεις στο εσωτερικό και το αυτογκόλ με τα 4 ναρκαλιευτικά που ήταν σταθμευμένα στο Μπαχρέιν.

14:51

Εκρηξη ακούστηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Ερμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν

Εκρηξη ακούστηκε το απόγευμα κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Ερμπίλ, πρωτεύουσας του αυτόνομου Κουρδιστάν του Ιράκ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι άκουσε ακόμη δύο παρόμοιες εκρήξεις νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ενώ σύμβουλοι του διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών, υπό την ηγεσία της Ουάσιγκτον, βρίσκονται σε βάση στην περίμετρο του αεροδρομίου.

14:43

Νταν Κέιν: Το Ιράν διατηρεί κάποιες πυραυλικές δυνατότητες

Το Ιράν διατηρεί ακόμη κάποιες πυραυλικές δηνατότητες, δήλωσε ο ανώτατος Αμερικανός στρατηγός, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν μπήκε στην 20ή ημέρα.

«Μπήκαν σε αυτή τη σύγκρουση με πολλά όπλα», είπε στους δημοσιογράφους ο στρατηγός Νταν Κέιν, αρχηγός του Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, υπονοώντας ότι, παρά τις απώλειες και τη φθορά, το ιρανικό οπλοστάσιο δεν έχει εξαντληθεί πλήρως.

14:33

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ ενδέχεται να άρουν τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο που παραμένει σε δεξαμενόπλοια

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται σύντομα να άρουν τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο που παραμένει εγκλωβισμένο σε δεξαμενόπλοια, προκειμένου να αυξηθούν οι παγκόσμιες προμήθειες και να μειωθούν οι τιμές, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

«Τις επόμενες μέρες, ενδέχεται να άρουμε τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται στη θάλασσα. Πρόκειται για περίπου 140 εκατ. βαρέλια», τόνισε ο Μπέσεντ μιλώντας στο Fox Business Network.

14:31

Νταν Κέιν: Οι ΗΠΑ πλήττουν στο Ιράκ ομάδες συνδεόμενες με το Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά ιρανικών παραστρατιωτικών ομάδων στο Ιράκ, δήλωσε ο ανώτατος Αμερικανός στρατηγός.

«Τα AH-64 έχουν πλήξει ομάδες παραστρατιωτικών που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, για να διασφαλίσουμε ότι θα καταστείλουμε οποιαδήποτε απειλή στο Ιράκ κατά των αμερικανικών δυνάμεων ή των αμερικανικών συμφερόντων», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο στρατηγός Νταν Κέιν.

14:27

Χέγκσεθ: Ο κόσμος θα έπρεπε να λέει «ευχαριστώ» στον Τραμπ

Ο Υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και ντρόουν κατά των αμερικανικών δυνάμεων έχουν μειωθεί κατά «90% από την έναρξη της σύγκρουσης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει ή βυθίσει τουλάχιστον 120 ιρανικά πολεμικά πλοία, με τον στόλο τους να «μην αποτελεί πλέον παράγοντα» και τα υποβρύχιά τους να «έχουν εξαφανιστεί».

«Ενα καθεστώς όπως αυτό, που αρνείται να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, δεν είναι μόνο περιφερειακό πρόβλημα, είναι άμεση απειλή για την Αμερική, για την ελευθερία και για τον πολιτισμό», είπε ο Χέγκσεθ αναφερόμενος στο Ιράν.

Στη συνέχεια δήλωσε ότι «ο κόσμος, η Μέση Ανατολή, οι αχάριστοι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη και ακόμη και τμήματα του δικού μας Τύπου θα έπρεπε να λένε ένα πράγμα προς τον πρόεδρο Τραμπ – ‘ευχαριστώ’».

14:24

Χέγκσεθ: Οι δυνατότητές μας συνεχίζουν να αυξάνονται, του Ιράν να φθίνουν

Συγκρίνοντας το ιρανικό καθεστώς με τη Χαμάς στη Γάζα, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι το Ιράν έχει επενδύσει μεγάλα ποσά σε τούνελ, πυραύλους, βλήματα και ντρόουν.

Ωστόσο, τόνισε ότι οι ΗΠΑ τα εντοπίζουν και τα εξουδετερώνουν «μεθοδικά, αδυσώπητα και συντριπτικά, όπως κανένας άλλος στρατός στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ έχουν πλήξει μέχρι σήμερα πάνω από 7.000 στόχους στο Ιράν, προσθέτοντας ότι σήμερα αναμένεται το μεγαλύτερο κύμα επιθέσεων μέχρι σήμερα, «όπως και χθες».

«Οι δυνατότητές μας συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ εκείνες του Ιράν συνεχίζουν να φθίνουν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι αντιαεροπορικές άμυνες του Ιράν έχουν «εξουδετερωθεί πλήρως».

14:18

Χέγκσεθ: Οι στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν δεν έχουν αλλάξει

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο κατά του Ιράν δεν έχουν αλλάξει από την έναρξη των επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου.

Πρόσθεσε ότι οι στόχοι παραμένουν η καταστροφή των ιρανικών πυραυλικών εκτοξευτών, της αμυντικής βιομηχανικής υποδομής και του ναυτικού της χώρας, καθώς και η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.