10% πάνω τα εισιτήρια και στο ΚΤΕΛ Αχαΐας- Δείτε τις τιμές στα βασικά δρομολόγια

Με αυξήσεις της τάξεως του 10% ήρθαν αντιμέτωποι και οι επιβάτες του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, μετά από απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την περασμένη Παρασκευή.

Οι ανατιμήσεις αποδίδονται στην άνοδο του λειτουργικού κόστους της οδικής μεταφοράς, με βασικούς παράγοντες τα καύσιμα, το αυξημένο εργασιακό κόστος, αλλά και τις δαπάνες για ανταλλακτικά και συντήρηση των οχημάτων.

Οι αυξήσεις αφορούν το σύνολο των εισιτηρίων, τόσο τα κανονικά όσο και εκείνα των ειδικών κατηγοριών (μειωμένα), ενώ παραμένει σε ισχύ η έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής.

Η αναπροσαρμογή των κομίστρων διαμορφώνει πλέον ένα νέο τοπίο για το επιβατικό κοινό, το οποίο καλείται να προσαρμοστεί στα αυξημένα κόστη μετακίνησης.

Ποιες είναι οι νέες τιμές στα βασικά δρομολόγια του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας

Πάτρα- Αθήνα: Από 20.60 σε 22.60 ευρώ, το απλό εισιτήριο. Από 36 σε 38 ευρώ, με επιστροφή.

Πάτρα- Θεσσαλονίκη: Από 48 σε 52.70 ευρώ, το απλό εισιτήριο. Από 86 σε 90 ευρώ, με επιστροφή.

Πάτρα- Καλαμάτα: Από 24.90 σε 27.80 ευρώ, το απλό εισιτήριο.

Πάτρα- Γιάννενα: Από 25.10 σε 27.80 ευρώ, το απλό εισιτήριο.

Σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια εντός του νομού, καταγράφονται αυξήσεις και στις πιο σύντομες διαδρομές. Ειδικότερα, το κατώτατο κόμιστρο, που αφορά περιοχές όπως τα Καμίνια, ο Αλισσός και ο Ψαθόπυργος, διαμορφώνεται πλέον στα 2,20 ευρώ από 2 ευρώ που ίσχυε μέχρι πρότινος.

Αντίστοιχα, αυξημένο είναι και το εισιτήριο για τη γραμμή προς την Κάτω Αχαΐα, το οποίο από 2,20 ευρώ ανέρχεται πλέον στα 2,50 ευρώ.