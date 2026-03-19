Πάτρα: Υπέρ της κατεδάφισης του παλιού κτηρίου του λιμένα Πατρών το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής

Υπέρ της κατεδάφισης του παλιού Κτιρίου Υπηρεσιών του πρώην Λιμένα Πατρών, γνωμοδότησε το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αχαΐας.

Όπως έγινε γνωστό, η σχετική απόφαση ελήφθη κατόπιν εξέτασης του φακέλου και της υφιστάμενης κατάστασης του κτηρίου, το οποίο για χρόνια παραμένει εγκαταλελειμμένο. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, το Συμβούλιο καταλήγει ξεκάθαρα στο συμπέρασμα ότι «είναι αναγκαία η κατεδάφισή του».

Το ζήτημα αναδείχθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου ο δήμαρχος αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα κτήριο που έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο και χωρίς δυνατότητα ουσιαστικής αξιοποίησης.

Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα στη διαδικασία, ενώ αναμένονται τα επόμενα στάδια των εγκρίσεων και των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση της κατεδάφισης.

Στην ανάρτησή της η Μυρτώ Κιούρτη σχολιάζοντας την απόφαση σχολίασε χαρακτηριστικά "Οι αρχιτέκτονες έχουμε αποτύχει να εξηγήσουμε στην κοινωνία τι είναι η αρχιτεκτονική"